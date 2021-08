Kluczowy dla Polski i Litwy gazociąg coraz bliższy ukończenia

Według danych polskiej spółki „Gaz-System” na koniec lipca zespawano już 165 km rur, a ułożono i zasypano 162 km. Trwa budowa stacji pomiarowej i regulacji ciśnienia, uzyskano akt zakończenia I i II etapu GIPL (w sumie 103 km).



Te informacje oznaczają, że inwestycja dość szybko zbliża się do ukończenia. A jest ona bardzo ważna ze względu na bezpieczeństwo gazowe obu krajów. Pozwala bowiem na przesył surowca zarówno w kierunku do Polski jak i na Litwę. Dzięki temu w sytuacji niedoboru gazu ziemnego GIPL-em będzie można przesłać dodatkowe ilości gazu do któregoś z obu państw.



Nic więc dziwnego, że połączenie międzysystemowe Polska – Litwa (GIPL) jest postrzegane przez Komisję Europejską jako przyczyniające się do integrowania europejskiego systemu gazowniczego i kształtowania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy.



Gazociąg przyczyni się do eliminacji tzw. „wysp energetycznych”, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, a także do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej, zapewniając również dostęp do globalnego rynku LNG, np. poprzez Terminal skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.



Całkowita długość gazociągu to około 508 kilometrów. Z tego po polskiej stronie 343 km, a po litewskiej 165 km.