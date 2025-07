Kłajpeda liderem regionu – litewski port zwiększył przeładunki o 16 procent

– Decyzja, by nie rezygnować z kluczowych projektów w trudnych czasach i kontynuować inwestycje w modernizację portu, dziś przynosi efekty. Kłajpeda rozwija się i dalej rośnie – podkreślił dyrektor portu Algis Latakas, dodając, że port utrzymuje 41 proc. udziału w rynku regionu.

Rekordowe wzrosty kontenerów i LNG

Największy wzrost dotyczył ładunków przewożonych w kontenerach – ich masa wzrosła o 38 proc. i osiągnęła 6,5 mln ton. W porcie przeładowano niemal 700 tys. TEU, czyli o 29 proc. więcej niż przed rokiem. Znacząco zwiększyła się także liczba pełnych kontenerów – obecnie stanowią one 64 proc. wszystkich jednostek, czyli o 4 proc. więcej niż rok temu.

Transshipment, czyli przeładunek między dużymi a mniejszymi statkami, odpowiadał za niemal 20 proc. ogólnego wolumenu (wzrost z 14 proc. r/r).

Znaczący wzrost – 47 proc. – odnotowano również w segmencie skroplonego gazu ziemnego (LNG), który osiągnął 1,1 mln ton. Rok wcześniej w maju statek–magazyn „Independence” był wyłączony z eksploatacji z powodu przeglądu, co wpłynęło na wyniki tamtego okresu.

Budownictwo napędza surowce

Rekordowy wzrost – aż 48 proc. – dotyczył ładunków związanych z wydobyciem surowców i materiałami budowlanymi, których przeładowano 1 mln ton. 95 proc. tej grupy stanowi import, głównie z krajów skandynawskich (35 proc.), a także z Maroka (17 proc.) i Mozambiku (16 proc.). Wzrost ten związany jest z intensywnymi inwestycjami infrastrukturalnymi – budową dróg i linii kolejowych.

Inne towary: paliwa, nawozy, drewno i zboża

Przeładunki produktów ropopochodnych wzrosły o 4 proc., osiągając 2 mln ton, natomiast ładunki typu ro-ro wzrosły o 6 proc. do 3,2 mln ton – w tym przewieziono 169 tys. pojazdów.

Nawozy sztuczne stanowiły 783 tys. ton, czyli 4 proc. mniej niż przed rokiem – głównie eksportowane z krajów innych niż Rosja i Białoruś (objętych sankcjami).

Zboża osiągnęły poziom 1,4 mln ton – spadek o 14 proc. w związku z niższymi światowymi cenami, które skłoniły producentów do wstrzymania eksportu.

Drewno spadło o 11 proc. do 354 tys. ton – całość wyeksportowano, głównie do krajów skandynawskich. Z kolei złom metalowy zmniejszył się aż o 25 proc. (do 558 tys. ton), z czego 98 proc. eksportowano do Turcji.

Mniej statków, więcej pasażerów

W pierwszym półroczu do portu zawinęło 2547 statków – to o 3 proc. mniej niż w tym samym okresie 2024 roku. Jednocześnie liczba pasażerów wzrosła aż o 20 proc. – z usług portu skorzystało 164 tys. osób.

Kłajpeda wyprzedza inne porty bałtyckie

Łączny przeładunek w portach krajów bałtyckich wyniósł w pierwszym półroczu 46,4 mln ton – o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Najlepiej w regionie radziła sobie Kłajpeda, podczas gdy Ryski port zanotował spadek o 9 proc., Liepāja – o 7 proc., a terminal w Būtingė – o 1 proc. Jedynie Ventspils (+15 proc.) i Tallinn (+3 proc.) odnotowały wzrosty, choć na mniejszą skalę niż litewski port.