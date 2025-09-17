Kizieniewicz: 8 reform i 34 inwestycje w planie „Nowej Generacji Litwy” mogą zostać niezrealizowane

„Ministerstwo Finansów co miesiąc przeprowadza ocenę ryzyk związanych z wskaźnikami. W sierpniu stwierdziliśmy, że z 105 zamierzonych wskaźników aż 42 niosą ze sobą wysokie ryzyko – mówimy tutaj o ośmiu reformach i 34 inwestycjach” – powiedział wiceminister finansów, Janusz Kizieniewicz. „Wysokie ryzyko wskaźników nie oznacza, że są one niemożliwe do osiągnięcia. Wiele z tych ryzyk można kontrolować, jednak może być konieczna zmiana planu „Nowej Generacji Litwy” ” – dodał.

Zgodnie z wypowiedziami wiceministra finansów, obecnie wskaźniki planu są ponownie analizowane, rozpoczęły się nieformalne rozmowy z Komisją Europejską na temat zmiany planu, a także oceniane jest, czy wszystkie wskaźniki będą możliwe do osiągnięcia do sierpnia przyszłego roku.

„Zostanie również zasadniczo uproszczony system rozliczeń wskaźników, eliminując zbędne wymagania oraz zmniejszając obciążenia administracyjne, które są obecnie niezbędne” – stwierdził wiceminister finansów.

Z danych wicepremiera wynika, że obecnie ogłoszono zaproszenia do składania wniosków na prawie 100% kwoty, podpisano umowy na prawie 93% środków z Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF), a zebrano około 1,8 miliarda euro, co stanowi 47% środków planu.

Czwarty wniosek o płatność o wartości 600 mln euro został złożony w sierpniu do KE, obejmuje on rozliczenie za 40 wskaźników.

„Obecnie Komisja Europejska dokonuje oceny złożonego wniosku o płatność, otrzymujemy dodatkowe pytania i na nie odpowiadamy” – mówił wiceminister Kizieniewicz.

Jak dodał, większość pozostałych do zrealizowania wskaźników dotyczy inwestycji, ale pozostało także kilka ważnych reform do wdrożenia, zwłaszcza w zakresie ochrony socjalnej i transportu. Wiceminister podkreślił, że te reformy są istotne i powinny zostać wdrożone w ramach jesiennej sesji Sejmu.