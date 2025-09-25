K. Žuromskas: Litwa ma wiele niezagospodarowanej ziemi, którą można zasadzić lasami

„Znaleźliśmy wiele nieużytków państwowych, które nie zostały jeszcze zagospodarowane i które moglibyśmy zamienić w lasy. Może, inwestując w to teraz, w przyszłości będziemy mieć więcej tych lasów” – powiedział mianowany minister ochrony środowiska, Kastytis Žuromskas. „W programie rządu zapisano, że należy zwiększyć lesistość Litwy. Uważam, że można ją podnieść do więcej niż 35%, jak zapisano w programie rządu” – dodał.

Poseł konserwatystów Matas Maldeikis zapytał go, czy obecne wycinanie lasów nie jest zbyt intensywne, czy nie jest to „niekontrolowany problem”.

K. Žuromskas podkreślił, że w programie rządu, który Sejm ma zatwierdzić w czwartek, zapisano wstrzymanie wycinki drzew na dużych powierzchniach, ponieważ „nie odbywa się ona w sposób, w jaki powinna”.

Przyznał jednak, że Państwowa Służba Leśna (VMU), która zarządza lasami i handlują drewnem, działają z zyskiem, są jednym z największych płatników podatków i w obecnych okolicznościach geopolitycznych mają istotne znaczenie dla litewskiej gospodarki.

Minister obiecał, że będzie starał się znaleźć równowagę między ochroną lasów a ich eksploatacją.

„Powinniśmy patrzeć na las zarówno jak na źródło drewna, jak i jako obszar chroniony. Trzeba będzie znaleźć balans, ponieważ VMU generuje około 240 mln euro przychodu, osiąga 40 mln euro zysku i płaci 7 mln euro podatków. W obecnej sytuacji geopolitycznej naturalnie pojawia się potrzeba, by ta równowaga przesunęła się na jedną stronę, bo te pieniądze są potrzebne” – mówił Žuromskas.

Powtórzył również, że nie popiera pomysłu, by VMU przekazać pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa, a z nową premier Ingą Ruginienė uzgodnił, że w polityce leśnej zostanie wyznaczony wiceminister.

Program rządu przewiduje, że do 2030 roku powierzchnia lasów w Litwie osiągnie 35%. Obiecuje się zwiększenie powierzchni lasów, poprawienie regulacji, aby obszary samodzielnie porastające i zasadzane lasami były łatwiej uznawane.

Z danych Państwowej Służby Leśnej wynika, że obecnie lesistość Litwy wynosi 33,9%, a w kraju znajduje się 2,21 mln hektarów ziemi leśnej.