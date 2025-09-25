Znad Wilii

K. Žuromskas: Litwa ma wiele niezagospodarowanej ziemi, którą można zasadzić lasami

Przyszły minister ochrony środowiska, Kastytis Žuromskas, zapowiedział, że Litwa ma dużo niezagospodarowanej państwowej ziemi, którą można przeznaczyć pod lasy. Jego celem jest zwiększenie lesistości kraju do ponad 35% do 2030 roku, w porównaniu do obecnych 34%.

zw.lt/BNS
K. Žuromskas: Litwa ma wiele niezagospodarowanej ziemi, którą można zasadzić lasami

fot. BNS/Robertas Riabovas

„Znaleźliśmy wiele nieużytków państwowych, które nie zostały jeszcze zagospodarowane i które moglibyśmy zamienić w lasy. Może, inwestując w to teraz, w przyszłości będziemy mieć więcej tych lasów” – powiedział mianowany minister ochrony środowiska, Kastytis Žuromskas.

„W programie rządu zapisano, że należy zwiększyć lesistość Litwy. Uważam, że można ją podnieść do więcej niż 35%, jak zapisano w programie rządu” – dodał.

Poseł konserwatystów Matas Maldeikis zapytał go, czy obecne wycinanie lasów nie jest zbyt intensywne, czy nie jest to „niekontrolowany problem”.

K. Žuromskas podkreślił, że w programie rządu, który Sejm ma zatwierdzić w czwartek, zapisano wstrzymanie wycinki drzew na dużych powierzchniach, ponieważ „nie odbywa się ona w sposób, w jaki powinna”.

Przyznał jednak, że Państwowa Służba Leśna (VMU), która zarządza lasami i handlują drewnem, działają z zyskiem, są jednym z największych płatników podatków i w obecnych okolicznościach geopolitycznych mają istotne znaczenie dla litewskiej gospodarki.

Minister obiecał, że będzie starał się znaleźć równowagę między ochroną lasów a ich eksploatacją.

„Powinniśmy patrzeć na las zarówno jak na źródło drewna, jak i jako obszar chroniony. Trzeba będzie znaleźć balans, ponieważ VMU generuje około 240 mln euro przychodu, osiąga 40 mln euro zysku i płaci 7 mln euro podatków. W obecnej sytuacji geopolitycznej naturalnie pojawia się potrzeba, by ta równowaga przesunęła się na jedną stronę, bo te pieniądze są potrzebne” – mówił Žuromskas.

Powtórzył również, że nie popiera pomysłu, by VMU przekazać pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa, a z nową premier Ingą Ruginienė uzgodnił, że w polityce leśnej zostanie wyznaczony wiceminister.

Program rządu przewiduje, że do 2030 roku powierzchnia lasów w Litwie osiągnie 35%. Obiecuje się zwiększenie powierzchni lasów, poprawienie regulacji, aby obszary samodzielnie porastające i zasadzane lasami były łatwiej uznawane.

Z danych Państwowej Służby Leśnej wynika, że obecnie lesistość Litwy wynosi 33,9%, a w kraju znajduje się 2,21 mln hektarów ziemi leśnej.

PODCASTY I GALERIE