K. Budrys: tranzyt do Kaliningradu może zostać wstrzymany dla zapewnienia bezpieczeństwa

„Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia tranzytu, jeśli będzie to potrzebne do zapewnienia naszego bezpieczeństwa. Oczywiście, po poinformowaniu instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich” – w rozmowie z radiem LRT powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. „Jednak sama sytuacja musi spełniać pewne kryteria. Jednym z nich jest to, że musi to być kwestia związana z Rosją lub z jej działaniami. Dziś powiedziałbym, że ograniczenie tranzytu do Kaliningradu jest całkowicie możliwe” – dodał.

Tranzyt do Kaliningradu odbywa się na podstawie obowiązującego porozumienia UE z Rosją i zobowiązań w nim zawartych, jednak szef litewskiej dyplomacji podkreślił, że kraj może podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia swojego bezpieczeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba.

„Nikt nie może ograniczać środków Litwy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, tego, co postanowimy zrobić w celu zapobieżenia zagrożeniom, ochrony naszych obywateli, suwerenności i integralności terytorialnej. Jeśli będzie to konieczne, w takiej sytuacji podejmiemy wszelkie działania potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa” – stwierdził K. Budrys.

Jak dodał, na tranzyt do Kaliningradu już nałożone zostały pewne ograniczenia z powodu sankcji UE wobec Rosji.

W poniedziałek Litwa, w związku z kilkoma incydentami przemycania papierosów za pomocą balonów meteorologicznych w ubiegłym tygodniu w Wilnie i raz w Kownie, zdecydowała o czasowym zamknięciu ostatnich dwóch punktów granicznych z Białorusią. Władze Litwy traktują te loty balonów jako hybrydowy atak reżimu z Mińska.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że ograniczenia na tranzyt do Kaliningradu nie będą miały wpływu na działalność granicznych punktów. Możliwość wprowadzenia ograniczeń tranzytu zaproponował w weekend prezydent kraju, Gitanas Nausėda.

Według K. Budrysa, Litwa ma teraz skoncentrować się na Białorusi, w pierwszej kolejności starając się nałożyć na nią surowsze sankcje, ponieważ szkody wyrządzone przez balony powietrzne są związane „z działaniami Białorusi”.

Na prośbę premier Ingi Ruginienė, by MSZ przygotowało dodatkowy pakiet sankcji dla Białorusi, K. Budrys we wtorek powiedział, że dążyć się będzie do zjednoczenia części ograniczeń stosowanych wobec Moskwy i Mińska.

Główny doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa, Deividas Matulionis w rozmowie w radiu Žinios, że zamknięcie tranzytu do Kaliningradu byłoby najtrudniejszym i „prawnie najbardziej skomplikowanym” środkiem, i obecnie nie jest ono rozważane. Jednak, jak podkreślił przedstawiciel Prezydencji, nie oznacza to, że nie może zostać użyte w przyszłości.

„Jeśli zobaczymy, że sytuacja będzie się dalej rozwijać w ten sposób, a nasze lotnisko napotka poważne problemy, musimy podjąć wszelkie dostępne środki. A to zamknięcie tranzytu do Kaliningradu jest kolejnym sposobem, by zwrócić uwagę Komisji Europejskiej” – powiedział D. Matulionis w rozmowie z Radiem Žinios.

Minister zaznaczył, że liderzy UE popierają Litwę w kwestii hibrdowego ataku wymierzonego w kraj.

„Priorytetem są sankcje UE. Reżim sankcji wobec Białorusi nie jest tak kompleksowy jak ten wobec Rosji. Musimy ujednolicić sektory i zasady wprowadzania sankcji. Jednym z podstawowych powodów jest działalność hybrydowa. Wobec Białorusi nie było to jeszcze stosowane, my będziemy tego dążyć” – powiedział K. Budrys.

Obecnie punkty graniczne Miednikach i Solecznikach zostały zamknięte decyzją szefa Państwowej Służby Ochrony Granic (VSAT), ale decyzja ta musi być aktualizowana co 24 godziny. W środę rząd Litwy podejmie decyzję o dłuższym zamknięciu tych punktów.

Jak informuje VSAT, wyjątki będą dotyczyć dyplomatów i poczty dyplomatycznej, obywateli Litwy i UE lub osób posiadających zezwolenie na pobyt w kraju, a także podróżnych tranzytowych zmierzających do Kaliningradu i z powrotem, którzy mają dokumenty umożliwiające uproszczony tranzyt.