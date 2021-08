Jest porozumienie ws. wdrożenia technologii wodorowych na polskiej kolei

Spółki chcą razem prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania zmierzające do zastosowania wodoru na kolei jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe.

Wdrożenie technologii wodorowych w transporcie szynowym może mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju tych technologii w Polsce oraz dla znaczącego ograniczenia emisji CO2 w transporcie – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych.

W strategii Orlen 2030 kładziemy duży nacisk na rozwój paliw alternatywnych, gdyż jest to przyszłość motoryzacji. W perspektywie najbliższej dekady będziemy wzmacniać pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych – podkreśla Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Lokomotywę z napędem wodorowym zaprezentujemy na targach Trako. Jej eksploatację planujemy rozpocząć w przyszłym roku. Jednocześnie pracujemy nad pojazdem pasażerskim zasilanym z trakcji i ogniw wodorowych – zapowiada Jacek Konop, wiceprezes PESA ds. technicznych.

Podczas odbywającej się w Warszawie Konferencji „Kolej na energię wodorową”, organizowanej przez Klaster Luxtorpeda 2.0, PKP, PKN Orlen i PESA poinformowały o podpisaniu porozumienia w sprawie współpracy na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym.

Porozumienie @PKN_ORLEN , @PKP_SA i @pesabydgoszcz w sprawie wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym podpisane! Wspólne projekty badawcze i wdrożeniowe maja przyspieszyć pojawienie się na@polskich torach pojazdów z napędami wodorowymi. @Ireneusz_Zyska @naKolei pic.twitter.com/fFe7VEn7gt — pesabydgoszcz (@pesabydgoszcz) August 25, 2021

Rozwiązania systemowe

Rozwój technologii wodorowych w transporcie szynowym nabrał w Polsce zdecydowanego przyspieszenia. Wymaga to współpracy wielu podmiotów, wdrożenia rozwiązań systemowych, a nawet administracyjno-prawnych.

Realizacja projektów wodorowych wykracza poza typowy standard budowy prototypu pojazdu szynowego. Oprócz dostarczenia pojazdów wykorzystujących napędy z paliwowymi ogniwami wodorowymi, należy zapewnić możliwość tankowania wodorem budowanych pojazdów.

Podpisane porozumienie potwierdza wolę współpracy PKP, PKN Orlen i PESA, która będzie ukierunkowana na promocję rozwoju transportu kolejowego opartego o wodór oraz wzajemne wsparcie działań zmierzających do wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym.

– Wdrożenie technologii wodorowych w transporcie szynowym może mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju tych technologii w Polsce oraz dla znaczącego ograniczenia emisji CO2 w transporcie. Przyczyni się to do osiągnięcia wskaźników wynikających z celów klimatycznych stawianych przez Unię Europejską. Grupa PKP ma świadomość roli, jaką może odegrać w tym procesie, stąd nasza decyzja o współpracy z PKN Orlen i PESA, przedsiębiorstwami, które rozpoczęły prace nad zastosowaniem w kolejnictwie taboru napędzanego wodorem oraz przygotowania infrastruktury umożliwiającej jego tankowanie – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych. – Transport kolejowy charakteryzuje się dużą przewidywalnością, rozwiniętym obszarem planistycznym i restrykcyjnymi zasadami prowadzenia ruchu pociągów. To sprawia, że kolej może i powinna angażować się prace nad szerokim zastosowaniem paliw alternatywnych – dodaje.