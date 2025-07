Import z Finlandii i Szwecji stabilizuje ceny prądu na Litwie

Jak poinformował Paulius Kozlovas, kierownik działu strategii „Litgrid”, od 14 do 20 lipca średnia cena hurtowa energii elektrycznej na Litwie wzrosła o 12 proc., osiągając poziom 53 euro za megawatogodzinę (MWh). Mimo to, nadal pozostaje ona relatywnie niska, co jest zasługą wzmożonego importu energii po przywróceniu pod koniec czerwca połączenia „EstLink 2” między Estonią a Finlandią.

W tym czasie z Finlandii do krajów bałtyckich sprowadzono aż 148 GWh energii, a ze Szwecji – 63 GWh. Dla porównania, na Litwie wyprodukowano 118 GWh, czyli o 32 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Konsumpcja w tym samym czasie wzrosła o 2 proc., osiągając poziom 211 GWh.

Najwięcej energii wytworzyły elektrownie słoneczne, których produkcja wzrosła o 19 proc. (do 58 GWh). Tymczasem produkcja z wiatru spadła o 62 proc., a ciepłowni – o 58 proc., do poziomu 21 GWh każda. Hydroelektrownie dostarczyły 12 GWh, co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Eksport energii z Litwy zmniejszył się o 26 proc. (do 34 GWh), natomiast import wzrósł aż o 71 proc. (do 140 GWh). Litewskie elektrownie zaspokoiły 56 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

Dla porównania, w tym samym okresie energia w Łotwie kosztowała średnio 52 euro/MWh, a w Estonii – tylko 37 euro/MWh. Niższe ceny w Estonii wynikają z ograniczeń przesyłu energii między Estonią a Łotwą spowodowanych pracami remontowymi i wysokimi temperaturami. Utrudnienia mogą potrwać aż do końca września.