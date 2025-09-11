Znad Wilii

A6 Kowno–Jeziorosy–Dyneburg: nowy odcinek obwodnicy Janowa

Państwowy zarządca dróg „Via Lietuva” zakończył przygotowanie projektu II etapu południowo-wschodniej obwodnicy Janowa (Jonavos) i szykuje się do budowy około 7 km odcinka trasy Kowno–Jeziorosy–Dyneburg w sąsiedztwie poligonu wojskowego Gaižiūnai w rejonie janowskim. Jak poinformowano w czwartek, prace mają ruszyć w przyszłym roku, po uzyskaniu finansowania z puli przeznaczonej na projekty mobilności wojskowej. Szacunkowa wartość zadania to około 40 mln euro.

– „Południowo-wschodnia obwodnica Janowa to ważne ogniwo mobilności wojskowej, które zapewni płynny przejazd sprzętu wojskowego państw sojuszniczych NATO wokół pobliskiego poligonu w Rukli. To także projekt istotny dla rozwoju gospodarki kraju i wygody mieszkańców” – podkreślił w komunikacie dyrektor generalny „Via Lietuva” Martynas Gedaminskas.

Przebieg i elementy inwestycji

Obwodnica rozpocznie się przy moście na Wilii (Neris) w rejonie Skaruliai, następnie pobiegnie na południe i w okolicy wsi Šveicarija ponownie połączy się z drogą A6 (Kowno–Jeziorosy–Dyneburg). Projekt przewiduje budowę:

  • dwóch rond,
  • dwóch wiaduktów,
  • tunelu pod linią kolejową,
  • podziemnego przejścia dla pieszych.

Równolegle zaplanowano przebudowę odcinka 27,8–29,0 km trasy Kowno–Dyneburg oraz po kilkaset metrów na dwóch drogach powiatowych: między Aleksandrinė a Šveicarija oraz między Jonawą a Meškonys.

Etapowanie

Całość będzie realizowana w dwóch etapach. Najpierw powstanie dwupasowy odcinek obwodnicy, zostanie przebudowana droga między Jonawą a Mijaugoniai, powstaną dwa ronda oraz zostanie zmodernizowana ścieżka pieszo-rowerowa.

