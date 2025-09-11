A6 Kowno–Jeziorosy–Dyneburg: nowy odcinek obwodnicy Janowa

– „Południowo-wschodnia obwodnica Janowa to ważne ogniwo mobilności wojskowej, które zapewni płynny przejazd sprzętu wojskowego państw sojuszniczych NATO wokół pobliskiego poligonu w Rukli. To także projekt istotny dla rozwoju gospodarki kraju i wygody mieszkańców” – podkreślił w komunikacie dyrektor generalny „Via Lietuva” Martynas Gedaminskas.

Przebieg i elementy inwestycji

Obwodnica rozpocznie się przy moście na Wilii (Neris) w rejonie Skaruliai, następnie pobiegnie na południe i w okolicy wsi Šveicarija ponownie połączy się z drogą A6 (Kowno–Jeziorosy–Dyneburg). Projekt przewiduje budowę:

dwóch rond,

dwóch wiaduktów,

tunelu pod linią kolejową,

podziemnego przejścia dla pieszych.

Równolegle zaplanowano przebudowę odcinka 27,8–29,0 km trasy Kowno–Dyneburg oraz po kilkaset metrów na dwóch drogach powiatowych: między Aleksandrinė a Šveicarija oraz między Jonawą a Meškonys.

Etapowanie

Całość będzie realizowana w dwóch etapach. Najpierw powstanie dwupasowy odcinek obwodnicy, zostanie przebudowana droga między Jonawą a Mijaugoniai, powstaną dwa ronda oraz zostanie zmodernizowana ścieżka pieszo-rowerowa.