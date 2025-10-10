Znad Wilii

„Ignitis” przejmuje pełną kontrolę nad „Curonian Nord”

Kontrolowana przez państwo Grupa „Ignitis” przejęła pełną kontrolę nad projektem morskiej farmy wiatrowej „Curonian Nord” na Bałtyku o mocy 700 MW i szacunkowej wartości około 3 mld euro.

Jak poinformowano, należąca do grupy spółka zielonej energetyki „Ignitis renewables” podpisała umowę z globalnym deweloperem farm wiatrowych OW Offshore („Ocean Winds”) w sprawie nabycia 49 proc. akcji spółki projektowej „Offshore wind farm 1” za nominalną cenę 500 euro.

Państwowa Rada Regulacji Energetyki (VERT) 10 października zatwierdziła zmianę struktury akcjonariatu.

Zgodnie z komunikatem, „Ignitis renewables” przejmie także prace związane z projektem, wyniki badań oraz własność intelektualną, kompensując „Ocean Winds” 893 tys. euro bezpośrednio poniesionych kosztów. Ocean Winds skoncentruje działalność na innych rynkach i wycofa się z projektu „Curonian Nord”.

— „Ta zmiana nie wpłynie na dalszą realizację projektu ‘Curonian Nord’. ‘Ignitis renewables’ kontynuuje prace samodzielnie i dysponuje niezbędnymi kompetencjami zarządczymi i finansowymi, aby przeprowadzić prace przygotowawcze oraz konieczne inwestycje, dążąc do uzyskania pozwolenia na budowę w 2027 roku” — oświadczył prezes „Ignitis renewables” Frank Oomen.

