Ignalińska Elektrownia Jądrowa planuje zdemontować rdzenie reaktorów do 2042 roku

Jak poinformował dyrektor firmy, Linas Baužys, obecnie rozpoczynają się przygotowania do najtrudniejszych prac demontażowych. Jego zdaniem, nikt na świecie do tej pory nie zdemontował reaktora typu RBMK, który był używany w radzieckich elektrowniach.

„Jeśli chodzi o najbardziej skomplikowany etap, to nikt, kiedy budowano elektrownię atomową, nie myślał, że trzeba ją będzie zburzyć. Rozumiemy logikę sowieckich budowli – zbudować monstrum, a potem otoczyć je płotem. (…) Naprawdę nie było planu, aby zdemontować tę elektrownię, rozebrać ją” – powiedział dyrektor firmy, Linas Baužys.

Kierownik działu planowania działalności Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej, Valdas Ledzinskas, powiedział, że do tej pory nie ma technologii do demontażu reaktora tego typu.

„Nie ma technologii demontażu reaktora RBMK, ponieważ robimy to po raz pierwszy. Mamy dwóch wykonawców, którzy realizowali ten sam projekt. Konkurują ze sobą i mieli różne koncepcje. Te dwie koncepcje są już przygotowane, a teraz podejmiemy decyzję, którą z nich wybrać” – powiedział kierownik działu planowania działalności Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej, Valdas Ledzinskas.

L. Baužys powiedział, że po zdemontowaniu rdzenia reaktora, odpady grafitowe zostaną przeniesione do tymczasowego składowiska, które planuje się zbudować do 2035 roku. Następnie odpady te zostaną przekierowane do składowiska głębinowego.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska proponuje przyznać 678 milionów euro na projekty zamknięcia Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej na lata 2028–2034.