Grupa Orlen: terminal w Świnoujściu przyjął 4,4 mln ton LNG, to więcej o 57% rdr

Grupa Orlen podkreśliła w komunikacie, że „intensyfikacja importu LNG pozwoliła zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne krajowych odbiorców gazu pomimo trudnej sytuacji na europejskim rynku tego surowca”.

W ubiegłym roku PGNiG z Grupy Orlen odebrało w Świnoujściu 58 ładunków LNG, to o 23 więcej niż rok wcześniej, kiedy do terminalu przypłynęło 35 statków, przywożąc 2,8 mln ton LNG – podała Grupa. Dodano, że w ubiegłym roku najwięcej, bo 36 dostaw pochodziło z USA, na drugim miejscu znalazły się ładunki z Kataru – 18 statków. Grupa importowała też gaz skroplony z Nigerii (dwie dostawy), Trynidadu i Tobago oraz z Egiptu (po jednej dostawie).

W komunikacie podano, że wzrost liczby ładunków LNG był odpowiedzią na zaburzenia na europejskim rynku gazu spowodowane działaniami Gazpromu i rosyjską agresją na Ukrainę. „Grupa zwiększyła import przede wszystkim z terminali skraplających w Stanach Zjednoczonych, skąd do Polski dotarło aż o 20 ładunków więcej niż w 2021 roku” – poinformowano.

Jak dodano, intensyfikacja importu skroplonego gazu ziemnego była możliwa również dzięki rozbudowie terminalu w Świnoujściu, który od 2022 r. dysponuje mocą regazyfikacyjną w wysokości 6,2 mld m sześc. rocznie, czyli o 1,2 mld m sześc. więcej niż dotąd.

„Łączny wolumen dostaw, które Grupa Orlen sprowadziła w 2022 r. przez terminal w Świnoujściu to 5,8 mld m sześc., co oznacza wykorzystanie mocy regazyfikacyjnych terminalu na poziomie ok. 94 proc. To znów zdecydowanie więcej niż w 2021 r., kiedy ten wskaźnik wyniósł 78 proc., przy mocy terminalu wynoszącej 5 mld m sześc.” – podano w komunikacie.

Jak powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, dostawy skroplonego gazu ziemnego do terminalu stały się w 2022 r. głównym źródłem zaopatrzenia Polski w gaz zapewniając 1/3 krajowego zapotrzebowania na ten surowiec.

W ubiegłym roku Grupa Orlen rozpoczęła odbiór ładunków skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG w litewskiej Kłajpedzie. W 2022 r. – jak wskazano – było osiem takich dostaw o łącznym wolumenie pół miliona ton LNG, co odpowiada 0,7 mld m sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym. Większość odebranego paliwa, po regazyfikacji, została przesłana do Polski nowo otwartym gazociągiem Polska-Litwa – podała Grupa.

Dodano, że w tym roku, podobnie jak w 2022 r., dominującym kierunkiem importu będzie USA, co ma związek z realizacją dwóch umów długoterminowych z amerykańskimi firmami Chenierem i Venture Global, o łącznym docelowym wolumenie prawie 3 mln ton LNG rocznie. Przypomniano, że umowa z Cheniere weszła w życie w 2019 r., ale dopiero od tego roku wolumen dostarczanego na jej podstawie gazu osiągnie docelowy poziom 1,45 mln ton rocznie, co odpowiada ok. 2 mld m sześc. gazu w stanie lotnym. Realizacja umowy z Venture Global natomiast rozpocznie się w ciągu roku – zaznaczono.

Grupa Orlen – jak podano – ma także podpisaną umowę z Klaipedos Nafta, operatorem terminalu LNG w Kłajpedzie. Na jej podstawie PGNiG może w tym roku sprowadzić do litewskiego gazoportu sześć ładunków LNG.

Po przejęciu PGNiG na początku listopada PKN Orlen podkreślał, że wraz z wcześniejszymi fuzjami, obejmującymi Grupę Energa i Grupę Lotos, obecna Grupa Orlen to największy w Europie Środkowej koncern multienergetyczny, jeden z największych w Europie i 155. na świecie pod względem przychodów.