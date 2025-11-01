Grudzień tłusty, styczeń chudy: sezonowość i Black Friday podbijają sprzedaż

„Finansowo jesteśmy w niezłej formie”

Ekonomistka banku „Artea” Indrė Genytė-Pikčienė ocenia, że wskaźniki makroekonomiczne sygnalizują dobrą kondycję finansów gospodarstw domowych i zdrowe możliwości konsumpcyjne. Litwa wyróżnia się w Europie niskim poziomem zadłużenia gospodarstw domowych, a depozyty w bankach szybko rosną.

– Niższe stopy procentowe zmniejszyły koszt obsługi kredytów, co sprzyja bieżącej konsumpcji dóbr i usług – powiedziała.

Według danych opublikowanych we wrześniu, po wyłączeniu wpływu zmian cen obroty handlu detalicznego w sierpniu były o 6,4% wyższe r/r, a w segmencie towarów pozaspożywczych wzrosły o blisko 15%.

– Realne obroty detaliczne są dziś niemal o jedną czwartą wyższe niż przed pandemią. Nasza siła nabywcza w ostatnich pięciu latach wyraźnie wzrosła – podkreśliła ekspertka.

Choć w tym roku inflacja jest wyższa, to nie zmieniła radykalnie zachowań konsumentów.

– Wzrost konsumpcji pozostaje solidny i oczekujemy jego umocnienia w kolejnych okresach – dodała.

Zaznaczyła też, że Black Friday i przedświąteczny handel istotnie podbijają miesięczne obroty: grudzień notuje skokowy wzrost, a styczeń jest z reguły „chudym” miesiącem z powodów sezonowych.

Na co wydajemy: żywność, mieszkanie, mniej restauracji

Litwini od lat przeznaczają większą część budżetu na żywność i napoje bezalkoholowe niż średnia UE: według Eurostatu to 21% koszyka wydatków wobec 16,5% w Unii.

– To nie tylko kwestia dochodów: udział wydatków na żywność spadał przez dekady i od kilku lat stabilizuje się w okolicach jednej piątej. Ważne są też nawyki – rzadziej niż na południu Europy jemy poza domem, a wyższe ceny w gastronomii dodatkowo zniechęcały do częstych wizyt – wyjaśniła Genytė-Pikčienė.

Wzrost wydatków pozaspożywczych łączy się m.in. z ożywieniem rynku nieruchomości, większym popytem na sprzęt ICT, wyposażenie, a także dobra kultury i rekreacji.

Budżety prezentowe: kto i ile planuje?

Z badania wynika, że co czwarta osoba planuje na prezenty przeznaczyć ponad 200 euro. Najhojniejszymi darczyńcami w krajach bałtyckich pozostają mieszkańcy Litwy i Estonii.

– Wielu tych, którzy utrzymują niezmienny budżet świąteczny i chcą więcej przeznaczyć na prezenty, deklaruje cięcia w mniej istotnych kategoriach zakupów – skomentowała Jolita Juodzevičienė, szefowa rynku IKEA Lietuva.

Największe wydatki (powyżej 200 euro) planują osoby w wieku 30–59 lat; grupa 18–29 lat najczęściej chce nie przekroczyć 150 euro.

Największym źródłem napięcia pozostaje poszukiwanie prezentów (31%). Odsetek osób stresujących się wydatkami na prezenty i przygotowania świąteczne jest niższy niż rok temu i wynosi odpowiednio 25% i 34%.

Prawie połowa mieszkańców Litwy deklaruje, że w ubiegłym roku trzymała się planowanego budżetu świątecznego, a około jedna piąta przyznaje, że go przekroczyła. Lepiej radzą sobie osoby starsze – ok. połowa z nich nie przekroczyła planu; co czwarty młodszy badany wydał więcej.

Metodologia

Badanie Norstat zrealizowano online we wrześniu na próbie 1065 mieszkańców Litwy; łącznie w krajach bałtyckich przebadano ponad 3,1 tys. osób.