Grikšas: chcemy więcej niemieckiego kapitału w strategicznych sektorach Litwy

„Dążymy do tego, by coraz więcej inwestycji z tego państwa trafiało do strategicznych sektorów Litwy. Oferujemy przyjazne otoczenie dla biznesu, najszybsze w regionie procedury rozpoczęcia działalności, wykwalifikowanych specjalistów i nowoczesną infrastrukturę” — oświadczył E. Grikšas. To pierwszy zagraniczny wyjazd ministra po objęciu urzędu.

Podczas berlińskiego wydarzenia „Friends of Industry” minister — wraz z szefami resortów z innych państw UE — ma rozmawiać o poprawie konkurencyjności Europy, wzmocnieniu zdolności obronnych oraz transformacji cyfrowej. Planowane jest także spotkanie z hiszpańskim ministrem przemysłu i turystyki Jordi Hereu i Boherem, poświęcone m.in. badaniom i rozwojowi, „fabrykom SI”, innowacjom w przemyśle obronnym i turystyce.

Ministerstwo przypomina, że Niemcy należą do kluczowych partnerów gospodarczych Litwy: pozostają drugą co do wielkości kierunkową bazą importu, a wartość skumulowanych niemieckich inwestycji bezpośrednich w kraju sięga ok. 5,6 mld euro, czyli blisko 14 proc. całego portfela BIZ.

Resort ocenia, że rozmowy w Berlinie mogą przełożyć się na nowe projekty w sektorach priorytetowych oraz zacieśnienie współpracy z niemieckim biznesem.