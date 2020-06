Gazociąg Polska-Litwa. Zawarto umowę na dostawę rur

Jak podał Gaz-System, umowa z firmą Izostal zakłada dostawę̨ 1260 m rur o średnicy 1000 mm, w odcinkach o długości 16 m.

✍️Podpisaliśmy umowę częściową na dostawę rur osłonowych dla południowego odcinka gazociągu Polska-Litwa #GIPL 🇵🇱🇱🇹. Jej wartość wynosi ponad 2,6 mln zł.



Odcinek południowy GIPL przebiega przez 17 gmin na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego. Jest podzielony na 2 zadania realizacyjne – od tłoczni w Hołowczycach do miejscowości Gnaty-Soczewka i stamtąd do miejscowości Rudka Skroda. Pierwszy odcinek liczy ok. 72 km, drugi – prawie 85 km.

Gaz-System podał również, że obecnie trwa ocena i weryfikacja ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego dla południowego odcinka.

Interkonektor z Litwą po polskiej stronie ma liczyć ponad 340 km, od tłoczni w Hołowczycach na wschodnim krańcu Mazowsza po granicę litewską w okolicy Sejn. Po stronie litewskiej GIPL będzie miał 165 km, sięgnie aż za Wilno, do gazowego węzła Jauniunai. Prace budowlane ruszyły 2 stycznia 2020 r. Cały GIPL pod koniec 2021 r. ma być gotowy do działania i przesyłu po 2-2,5 mld m sześc. gazu rocznie w każdą stronę.

Gaz-System poinformował również o podpisaniu umowy na dostawę elementów do budowy gazociągów Goleniów-Lwówek i Niechorze-Płoty – lądowych części Baltic Pipe. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,3 mln euro.

Chodzi o dostawy łuków giętych indukcyjnie. Zgodnie z kontraktem 90 takich łuków wytwarzanych za pomocą metody gięcia indukcyjnego dostarczy firma Izostal. Łączna waga wszystkich łuków przekroczy 202 tony.