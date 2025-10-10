G. Nausėda wraca do pomysłu Ministerstwa ds. Regionów

— „Jeśli chcemy osiągnąć prawdziwy przełom, musimy konsekwentnie kształtować krajową politykę regionalną. Trzeba zapewnić, by zarządzanie środkami programów rozwoju regionalnego znalazło się w jednych rękach, zamiast aby poszczególne projekty były rozstrzygane oddzielnie przez resorty branżowe” — mówił Nausėda podczas Forum Regionów w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent dodał, że „być może rzeczywiście warto, by przy stole Rady Ministrów zasiadał minister ds. regionów”, choć — jak zaznaczył — „w tej sprawie wciąż trwają dyskusje”.

— „Wierzę, że nowy rząd, po poważnej i odpowiedzialnej ocenie potrzeb, podejmie właściwą decyzję” — podkreślił.

Nausėda apelował także o planowanie „oddolne”: aby instrumenty rozwoju regionów były projektowane od dołu do góry, zgodnie z celami i potrzebami samorządów, rad rozwoju regionalnego i partnerów. Przypomniał, że we wrześniu ub.r. na tym samym forum po raz pierwszy zaproponował utworzenie nowego resortu, a później deklarował otwartość na przesunięcie terminu utworzenia tego resortu..

— „Dzisiaj, niestety, nie mamy takiego ani podobnego narzędzia” — ubolewał.

Ustępujący gabinet Gintautasa Paluckasa zapowiadał powołanie Ministerstwa ds. Regionów i w dokumentach zobowiązywał się zrobić to do połowy 2026 r.. Tego zobowiązania nie ma już w programie rządu premier Ingi Ruginienė. Szefowa rządu wcześniej oceniała, że nie należy się spieszyć z tworzeniem nowej instytucji; na początek w Kancelarii Rządu mógłby powstać jednostkowy zespół odpowiedzialny za koordynację polityki regionalnej.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, Ministerstwo ds. Regionów odpowiadałoby za zapewnienie rozwoju regionalnego, poprawę jakości życia w regionach oraz zwiększenie samodzielności samorządów.