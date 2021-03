Forum Gospodarcze Dolnośląsko-litewskie

Spotkanie jest nieodpłatne i obejmuje następującą tematykę:

• specyfika nawiązywania kontaktów z partnerami litewskimi

• możliwości rozwoju współpracy pomiędzy regionami

• system podatkowy

• rynek litewski według branż

• formy i możliwości inwestowania oraz instrumenty wsparcia

Zapraszamy na spotkanie online we środę 17 marca 2021 r., godz. 10:00

(11:00 czasu litewskiego).

Program:

10:00 – 10:05 Przywitanie gości – Michał Rado Prezes Dolnośląskiej

Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

10:05 – 10:15 Wystąpienie – Tomasz Kosoń Konsul Honorowy Republiki

Litewskiej

10:15 – 10:30 „Możliwości rynku litewskiego” – Pan Robert Juodka

Prezes Polsko – Litewskiej Izby Handlowej, Pani Beata Czaplińska

dyrektor wykonawczy Polsko – Litewskiej Izby Handlowej

10:30 – 10:50 Prezentacja potencjału inwestycyjnego Dolnego Śląska

– przedstawiciel DAWG sp. z o.o.

10.50 -11.00 „Opportunities to grow together in Vilnius” – Kierownik

Działu Biznesu – Tautvydas Tamulevičius

11:00 – 12:30 dyskusja, wolne wnioski, prezentacja konkretnych

przedsiębiorstw, podsumowanie.

Formularz zgłoszeniowy na wydarzenie znajduje się pod poniższym

linkiem: https://cutt.ly/QkW7gSg