Firmy kryptowalutowe mają czas do końca 2025 roku na uzyskanie licencji

We wtorek litewski Sejm po rozpatrzeniu poparł nowelizację ustawy o rynkach aktywów kryptograficznych, zgodnie z którą termin licencjonowania firm działających w sektorze kryptowalut zostanie przedłużony o sześć miesięcy – do końca 2025 roku. Obecnie obowiązujący termin to 1 czerwca bieżącego roku.