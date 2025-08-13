Deszcze niszczą plony – rząd rozważa stan klęski żywiołowej

Z powodu intensywnych opadów deszczu tego lata, Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwo Rolnictwa (ŽŪM) zaproponowały ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Litwy. Decyzję w tej sprawie rząd ma podjąć w środę.

„Kwestia została omówiona podczas międzyresortowego posiedzenia i zostanie włączona do porządku obrad rządu zaplanowanego na 13 sierpnia” – poinformowała służba prasowa rządu.

W projekcie uchwały rządu czytamy:

„Ogłosić stan klęski żywiołowej o zasięgu krajowym z powodu długotrwałych opadów i ich skutków w sektorze rolnym.”

Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego proponuje, aby operatorem zarządzania sytuacją został minister rolnictwa.

Według Ministerstwa Rolnictwa, tego lata na Litwie odnotowano wyjątkowo intensywne opady – w niektórych regionach w ciągu jednego dnia spadła taka ilość deszczu, jaka zwykle notowana jest w ciągu całego miesiąca. Tylko w lipcu średni poziom opadów wyniósł aż 167% normy miesięcznej, a w niektórych miejscach nawet dwukrotnie lub trzykrotnie ją przekroczył.

Resort informuje, że przez deszcze ucierpiały różne uprawy – od pszenicy ozimej po ziemniaki. Część plonów została zniszczona, jakość pozostałych się pogarsza, a zbiory są opóźnione.

Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej umożliwiłoby niestosowanie sankcji wobec rolników i gospodarstw, które z powodu nadzwyczajnych warunków nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Z powodu długotrwałych opadów, które doprowadziły do zniszczeń upraw, stan klęski żywiołowej na poziomie samorządowym został już ogłoszony w rejonach: Rakiszkach, Okmianach, Kiejdanach, Koszedarach, Oniksztach, Szyłokarczmie, Birżach, Kupiszkach, Pokroje, Święcianach i Radziwiliszkach.

Według wstępnych danych samorządów, długotrwałe deszcze uszkodziły lub zniszczyły średnio od 50 do 70% plonów – łącznie na powierzchni ok. 7,9 tys. hektarów.

Z danych Litewskiej Służby Hydrometeorologicznej (LHMT) wynika, że długi okres deszczowy w północnych rejonach kraju trwał od 29 maja, a następnie rozprzestrzenił się na inne samorządy: Onikszty, Pokroje, Rakiszki, Uciana, Jeziorosy, Janiszki, Święciany, Birże, Ignalino, Poswol, Kielmy, Radziwiliszki, Malaty, Wilno, Koszedary, Soleczniki, Orany, Troki.