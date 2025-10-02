Eksperci: możliwe opóźnienia pierwszej morskiej farmy wiatrowej „Ignitis”.

— „To bardzo jasna rekomendacja, by ‘Ignitis’ rzeczywiście odpowiedzialnie oceniła parametry finansowe projektu, także w wymiarze czasu. Projekt może się oddalić od harmonogramu i istnieją ku temu ryzyka. To dobre rekomendacje — samo ‘Ignitis’ powinno je uwzględnić i podejmować odpowiedzialne decyzje” — powiedział minister.

Ocena dotyczy rozwijanego przez spółkę „Ignitis renewables” i jej partnera „Ocean Winds” projektu 700-megawatowej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Analizę na zlecenie rady nadzorczej grupy przeprowadziła globalna firma badawczo-doradcza rynku OZE Wood Mackenzie, wskazując, że realizacja przedsięwzięcia w terminie może być utrudniona z powodu niekorzystnych uwarunkowań rynkowych, potencjalnych opóźnień technicznych i innych czynników.

— „W gruncie rzeczy samo badanie nie powiedziało nic nowego — nazwało te same ryzyka, które obserwujemy globalnie i w Europie” — stwierdził Ž. Vaičiūnas.

Jego zdaniem ryzyka rosną, bo jest to projekt komercyjny realizowany bez wsparcia państwa — wsparcie przewidziano natomiast dla drugiego morskiego parku wiatrowego.

Minister podkreślił, że decyzja o rozwijaniu pierwszego projektu bez mechanizmu kontraktu różnicowego (Contract for Difference, CfD) była błędem, czego skutki widać dziś.

— „Pierwszy projekt morskiej energetyki wiatrowej powinien był powstać ze stawką wsparcia. Tymczasem w 2022 r. postanowiono, że będzie komercyjny. Założenia opierały się na wysokiej cenie energii elektrycznej na rynku. Okazało się, że ceny nie są takie, jak zakładano, co ma zasadniczy wpływ na rozwój projektu” — powiedział.

Jak zaznaczył, drugi projekt powinien być bezpieczniejszy, ponieważ obejmie go wsparcie państwa w formule CfD. W tym modelu, gdy uzgodniona cena sprzedaży energii jest niższa od ustalonego minimum, państwo dopłaca właścicielowi parku; gdy cena jest wyższa, właściciel zwraca różnicę.

W raporcie opublikowanym we wtorek Wood Mackenzie ostrzega także, że do 2030 r. dysproporcja podaży i popytu na rynku może się zwiększać, co przełoży się na droższe komponenty, a realizację projektu mogą spowolnić również trudności w zapewnieniu finansowania i w zawieraniu długoterminowych umów sprzedaży energii. Według firmy, planowane nakłady inwestycyjne (CAPEX) w scenariuszu bazowym „Ignitis renewables” są o 23 proc. zaniżone względem realnych potrzeb.

„Ignitis grupė” przekazała, że zastosuje się do zaleceń ekspertów.

Na początku roku grupa przyznała, że opóźnienia dużych projektów elektrolizy (zielonego wodoru) w Europie i krajach bałtyckich oraz wynikające z tego mniejsze możliwości zabezpieczenia długoterminowych umów sprzedaży energii mogą utrudnić finansowanie pierwszej morskiej farmy wiatrowej. W konsekwencji zakładany start komercyjny w 2030 r. może się opóźnić. Na początku lipca prezes Darius Maikštėnas oceniał, że realny termin uruchomienia pierwszego parku to lata 2031–2033.