Ekologiczna inwestycja Grupy ORLEN na finiszu

Glikol propylenowy to bioprodukt, czysty i bezpieczny dla środowiska. Wykorzystywany jest m.in. w medycynie, kosmetyce, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Na koniec 2021 roku ORLEN Południe będzie wytwarzać 30 tys. ton ekologicznego glikolu rocznie. To aż o 10 tys. więcej od jedynej tego typu instalacji w Europie, która zlokalizowana jest w Belgii.

– Skutecznie realizujemy inwestycje, które nie tylko zapewnią dynamiczny rozwój Grupy ORLEN w strategicznych obszarach, ale realnie wzmocnią Polską gospodarkę. Finalizacja instalacji do produkcji ekologicznego glikolu oznacza rozwój zakładu produkcyjnego i nowe miejsca pracy. Przekształcanie ORLEN Południe w nowoczesną biorafinerię to ważny element strategii Grupy ORLEN, w której zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie 30 mld zł na zrównoważony wzrost. Ten obszar będzie też wspierać rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Właśnie w Trzebini powstaje wytwórnia wodoru, która jest integralną częścią instalacji do produkcji zielonego glikolu i również rozpocznie pracę w listopadzie br. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Budowa instalacji do jego produkcji rozpoczęła się w Trzebini jesienią 2019 roku i realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia zintegrowanego na początku września rozpoczął się rozruch technologiczny instalacji.



Nowa inwestycja ugruntuje pozycję ORLEN Południe jako ważnego przedsiębiorstwa i pracodawcy. Spółka zatrudnia już ponad 650 osób, z czego przeszło połowę właśnie w trzebińskiej rafinerii. Dzięki tej inwestycji utworzono kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy. Spółka poszukiwała inżynierów, specjalistów i operatorów do pracy na instalacji. W kwietniu br. zakończyły się wszystkie etapy rekrutacji.



Oddanie inwestycji przewidziane jest już w listopadzie 2021 roku. Wcześniej, w drugim i trzecim kwartale z sukcesem przeprowadzono rozruchy mechaniczne a od początku września trwa rozruch technologiczny.

W listopadzie tego roku w Trzebini uruchomiona zostanie też wytwórnia wodoru, która stanowi integralną część kompleksu zielonego glikolu. ORLEN Południe jako pierwszy w Polsce będzie wdrażać paliwo wodorowe. Roczna produkcja wodoru wyniesie 16 mln Nm3. 75 proc. zostanie wykorzystane do wytwarzania glikolu. Pozostałe 25 proc. (4 mln Nm3) od razu znajdzie zastosowanie jako paliwo w transporcie. ORLEN Południe będzie produkować ok. 45 kg/h wodoru jakości paliwowej.



Do tej pory na placu budowy stacji doczyszczania do jakości paliwowej wykonano prace przygotowawcze dla terenu oraz fundamenty pod kluczowe aparaty. W kolejnych dostarczono zbiorniki wraz z systemem załadunkowym do bateriowozów. Obecnie trwa montaż orurowania, tras kablowych oraz tras zasilających.



Wodór jakości paliwowej wykorzystywany będzie w głównej mierze jako paliwo w transporcie miejskim. PKN ORLEN podpisał już 14 listów intencyjnych w na rzecz rozwoju transportu bezemisyjnego w Polsce z samorządami i miejskimi spółkami, , będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru. Koncern w ramach współpracy z PESA Bydgoszcz planuje też zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy.