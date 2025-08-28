Edvinas Grikšas po spotkaniu z prezydentem: priorytetem inwestycje i wsparcie regionów

Jak dodał, wśród jego priorytetów znalazłyby się rozwój stref ekonomicznych, parków przemysłowych i turystyki. Sam rozmowę w Pałacu Prezydenckim ocenił jako „pozytywną”.

Grikšas przyznał, że nie jest rozpoznawalny w ogólnokrajowej polityce, ale podkreślił atut ciągłości prac ministerstwa:

„Nie kandydowałem do Sejmu i nie jestem posłem. Mogę za to zaoferować doświadczenie z tej instytucji – zaczynałem jako główny specjalista, dziś kieruję grupą polityki innowacji. Po tej konferencji mógłbym od razu iść do resortu i zapewnić ciągłość działań – bez okresu aklimatyzacji. Część inicjatyw warto kontynuować, inne wymagają wyższego priorytetu”.

Nawiązując do znanych z poprzednich lat haseł upraszczających ścieżkę dla inwestorów (za kadencji Aušrinė Armonaitė – „zielony korytarz”, a później – za demokraty Lukasa Savickasa – „autostrada inwestycyjna”), kandydat żartobliwie zasugerował:

„U mnie mógłby to być ‘pas startowy’ – żartuję. Nazwa jest wtórna; istotna jest treść i to, na ile realnie pomaga inwestorom”.

Status polityczny i doświadczenie

Grikšas poinformował, że nie jest obecnie członkiem LVŽS, ale złożył wniosek o przyjęcie do partii. Ma 34 lata; w Ministerstwie Gospodarki i Innowacji pracuje od 2020 r., a w latach 2019–2020 był doradcą poselskim. Obecnie kieruje Grupą Polityki Innowacji w resorcie.

Resortem gospodarki kieruje teraz Lukas Savickas (Związek Demokratów „W imię Litwy”); po uformowaniu nowej koalicji demokraci nie zostali do niej zaproszeni.