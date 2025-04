Dwa nowe połączenia intermodalne LTG Cargo: planowane rozpoczęcie w czerwcu

„Wraz ze zmianami w logistyce rośnie potrzeba łączenia różnych środków transportu, aby jak najlepiej wykorzystać ich zalety. Transport intermodalny, w którym naczepy lub kontenery są przewożone koleją na długich dystansach, i tylko ostatni odcinek przebywają transportem drogowym, rozwiązuje problemy związane z brakiem kierowców, zużyciem dróg, bezpieczeństwem ruchu i zanieczyszczeniem powietrza” – mówi Eglė Šimė, CEO LTG Cargo.

Według E. Šimė, LTG Cargo przeprowadzi kilka testów przed uruchomieniem regularnych połączeń z przystankiem w Łodzi, a nowe trasy Kowno – Łódź i Łódź – Duisburg mogą zostać uruchomione już na początku lata w czerwcu.

W przyszłości LTG Cargo ma również świadczyć usługi pierwszej i ostatniej mili w Łodzi, tj. przyjazdu i dystrybucji ładunków intermodalnych do miejsc docelowych, które są już świadczone z terminali w Kownie i Duisburgu. Ponadto, Łódź jest dużym węzłem kolejowym, więc korzystające z tej trasy biznesy zyskują dogodną możliwość dotarcia pociągami partnerskimi zarówno do polskich portów, jak i do Włoch.

LTG Cargo rozpoczęła transport ładunków na trasie intermodalnej Kowno-Duisburg w 2022 r., gdy terminal intermodalny w Kownie został połączony z europejskim torem (1435 mm). Pociąg intermodalny, który może przewozić 36 naczep lub kontenerów, obecnie kursuje trzy razy w tygodniu do i z Duisburga.

LTG Cargo co roku wydaje firmom korzystającym z usług intermodalnych certyfikaty Zielonych Kilometrów, pokazujące ilość CO2, które nie zostało uwolnione do powietrza, gdyż ładunek został przewieziony pociągiem, a nie transportem drogowym. W 2024 r. operacje intermodalne LTG Cargo pozwoliły zaoszczędzić ponad 30 000 ton dwutlenku węgla, a trasy do Łodzi prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą oszczędności.

LTG Cargo jest spółką Grupy LTG, która kontynuuje działania aktywnej integracji i rozwoju na Zachodnich rynkach. Spółka świadczy usługi transportu towarowego, transportu intermodalnego, logistyki i spedycji, załadunku towarów, naprawy lokomotyw i wagonów oraz wynajmu wagonów w Litwie i za granicą. LTG Cargo powołała i kieruje spółkami LTG Cargo Polska w Polsce i LTG Cargo Ukraine w Ukrainie. Nad rozwojem bardziej ekologicznego transportu kolejowego w spółce pracuje zespół 1700 specjalistów ds. logistyki.