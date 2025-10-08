Druga farma na Bałtyku: przetarg zakończony bez rozstrzygnięcia

VERT przypomniała, że przetarg doszedłby do skutku, gdyby nadeszły co najmniej dwie oferty.

„Komitet przetargowy podjął dziś decyzję o zarekomendowaniu VERT uznania postępowania za niebyłe. Odpowiednia uchwała zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu” – przekazał regulator.

Jak poinformował przewodniczący VERT Renatas Pocius, formalne zatwierdzenie rekomendacji ma nastąpić w piątek; wówczas przetarg zostanie oficjalnie uznany za niebyły. Decyzję o ponownym ogłoszeniu postępowania podejmie Rząd.

Zgodnie z zasadami przetargu potencjalny deweloper mógł wnieść opłatę rozwojową albo wystąpić o wsparcie na podstawie dwustronnej umowy różnicowej (contract for difference). Przedział różnicy wynosi 75,45–125,74 euro/MWh i podlega częściowej indeksacji do czasu uzyskania pozwolenia na wytwarzanie energii elektrycznej, jednak nie dłużej niż 8 lat od jego otrzymania.

Grupa „Ignitis” podkreśliła, że informacja o wyniku postępowania nie wpływa na prognozy skorygowanego EBITDA na 2025 r. ani na plany inwestycyjne spółki.

Na początku września Rząd czasowo wstrzymał postępowanie, argumentując, że pierwotne terminy wypadły w okresie letnim (mniejsza aktywność rynku z powodu urlopów), panowała niepewność polityczna, a na globalnym rynku morskiej energetyki wiatrowej utrzymywała się niekorzystna koniunktura. Ministerstwo Energetyki wskazywało również, że uczestnikom brakowało czasu na przygotowanie ofert. Wcześniej minister Žygimantas Vaičiūnas sygnalizował zainteresowanie przetargiem ze strony kilku potencjalnych podmiotów.