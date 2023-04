Dostawcy energii będą mogli jednostronnie zmienić warunki umowy?

We wtorek Sejm przyjął do rozpatrzenia poprawki do ustawy o elektroenergetyce przygotowane przez parlamentarzystów z Komisji Ekonomicznej: za przyjęciem głosowało 106 posłów, przeciw był wyłącznie 1 poseł.

Sejm rozpatrzy poprawki w trybie pilnym 25 kwietnia.

Inicjatorzy nowelizacji ustawy twierdzą, że poprawki będą korzystne również niezależnym sprzedawcom, którzy będą potrzebowali mniej środków, by nakłonić konsumentów do zmiany umowy na dostawę energii elektrycznej w przypadku spadku cen.

Teraz jakakolwiek zmiana warunków umowy proponowanych przez dostawcę energii jest możliwa tylko za zgodą konsumenta.