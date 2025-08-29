Dodatkowe dokarmianie pszczół: nowe zasady i stawki refundacji na Litwie

Najważniejsze zmiany:

Koniec z fakturami za cukier. Nie będzie już wymagane przedstawianie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (na cukier lub syrop cukrowy inwertowany). Wsparcie będzie naliczane wyłącznie na podstawie liczby rodzin pszczelich zadeklarowanych w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich (Ūkinių gyvūnų registras).

Nie będzie już wymagane przedstawianie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (na cukier lub syrop cukrowy inwertowany). Wsparcie będzie naliczane zadeklarowanych w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich (Ūkinių gyvūnų registras). Nowy kanał składania wniosków. Oprócz możliwości złożenia wniosku w urzędzie samorządowym, pszczelarze będą mogli zrobić to samodzielnie online – po zalogowaniu do systemu PŽŪSAIS (Paramos žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinė sistema) prowadzonego przez Centrum Danych Rolniczych (Žemės ūkio duomenų centras).

Kto może otrzymać wsparcie

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze, których rodziny pszczele są zarejestrowane w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich oraz którzy posiadają zarejestrowane gospodarstwo rolne w Rejestrze Rolnictwa i Przedsiębiorczości Wiejskiej (Žemės ūkio ir kaimo verslo registre) jako zarządzający lub partnerzy gospodarstwa. Dane o liczbie posiadanych rodzin pszczelich należy aktualizować co roku od 1 września, przed złożeniem wniosku o wsparcie.

Wysokość refundacji i limity

Wydatki na dodatkowe dokarmianie są refundowane częściowo:

do 5,79 euro na jedną rodzinę pszczelą,

do 11,58 euro na rodzinę pszczelą w gospodarstwie z certyfikatem produkcji ekologicznej.

Wsparcie nie przysługuje pszczelarzom, którzy zadeklarowali więcej niż 150 rodzin pszczelich.

Terminy naboru

Wnioski o wsparcie przyjmowane są co roku od 1 do 30 września (włącznie). Pszczelarz, który spóźni, może złożyć wniosek do 14 października (włącznie), dołączając prośbę o jego przyjęcie oraz dokument potwierdzający przyczynę opóźnienia.