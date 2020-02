Dobra wiadomość dla podróżujących – gigant autobusowy FlixBus wkracza na rynek bałtycki

vdu

Według rosyjskojęzycznego portalu ERR, Ministerstwo Ekonomii zatwierdziło w tym roku wniosek „FlixBus Polska” o otwarcie nowych tras między Berlinem a Tallinem, Warszawą-Tallinem i Pragą-Tallinem.

„Przygotowujemy się do rozpoczęcia działalności w krajach bałtyckich” – powiedział Michał Leman. „Naszym priorytetem są trasy autobusowe łączące Tallin z innymi stolicami europejskimi, takimi jak Berlin i Warszawa. Planujemy uruchomić kierunki w pierwszej połowie 2020 roku” – dodał.

Leman powiedział, że obecnie planowane jest włączenie Wilna na listę tras Flixbusa.

„Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia tras do krajów bałtyckich. Mogę potwierdzić, że planujemy połączyć stolice wszystkich trzech państw bałtyckich z innymi miastami europejskimi. To jest nasz priorytet” – powiedział Leman.

Hugo Osula, założyciel firmy przewoźniczej „LuxExpress”, w związku z planami „FlixBusa” twierdzi, że konkurencja na bałtyckim rynku autobusowym jest bardzo silna, działa wielu przewoźników.

„Znajdzie się też miejsce dla konkurenta. Pasażerowie będą mieli większy wybór, a przewoźnicy będą musieli podjąć wysiłki w celu poprawy swoich usług” – wyjaśnia Osula.

Głowa „LuxExpressu” również, że nie sądzi, że wejście FlixBusa przyniesie firmie ogromne straty.