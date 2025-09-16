Do Sejmu wraca kwestia zakazu hodowli zwierząt futerkowych

Projekt Viktora Pranckietisa: późniejszy termin i szersze odszkodowania

Liberalny poseł Viktoras Pranckietis złoży poprawki do Ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt, przewidujące, że zakaz zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2029 r. Obecnie prawo zakłada likwidację ferm do 2027 r.

Parlamentarzysta argumentuje, że wcześniejsze wprowadzenie zakazu pozbawiłoby gospodarstwa przychodów i uniemożliwiło spłatę preferencyjnych pożyczek.

– „Ponieważ terminy spłaty preferencyjnych pożyczek upływają 8 listopada 2028 r., aby zachować zgodność z Konstytucją, zakaz powinien wejść w życie po tej dacie – nie wcześniej niż od 2029 r.” – wskazuje V. Pranckietis.

Przewiduje on również, że rekompensaty przysługiwałyby nie tylko za zakończenie działalności komercyjnej (pozyskiwanie i sprzedaż futer), ale także za rozbiórkę budynków, likwidację urządzeń i zagospodarowanie odpadów.

Stanowisko rządu i ministra rolnictwa

Rząd proponuje, by odszkodowania wypłacać również w przypadku niespłaconych jeszcze preferencyjnych pożyczek udzielonych w ramach instrumentów finansowych związanych z COVID-19 lub łagodzeniem skutków agresji Rosji.

Tymczasowy minister rolnictwa Ignas Hofmanas oceniał, że sam zakaz „nie ma sensu” i powinny zostać przewidziane wyższe rekompensaty dla branży.

Obowiązujące prawo i orzeczenie KT

Zgodnie z przyjętą wcześniej przez Sejm Ustawą o dobrostanie i ochronie zwierząt, ferm zwierząt futerkowych na Litwie ma nie być od 2027 r. W marcu Litewski Trybunał Konstytucyjny (KT) stwierdził, że wprowadzony przez parlament poprzedniej kadencji zakaz nie narusza Konstytucji.