Do rządu trafi propozycja podniesienia minimalnego wynagrodzenia do 703 euro

Szefowa resortu Monika Navickienė twierdzi, że dane cele są określone w programie rządu, a prognozy gospodarcze dla podjęcia takiej decyzji są korzystne.

Rada Trójstronna, skupiająca przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, na początku czerwca nie osiągnęła porozumienia w sprawie sumy pensji. Przedstawiciele pracowników wezwali do podwyższenia sumy minimalnego wynagrodzenia do 750 euro, a pracodawcy nie chcą jej zwiększać do czasu, gdy skutki pandemii dla działalności gospodarczej kraju staną się bardziej wyraźne. Niektórzy przedstawiciele pracodawców sugerowali zatwierdzenie podwyżki wypłat do 703 euro, pod warunkiem, że rząd nie zaprzestanie wspierania biznesu po pandemii, a niektórzy sugerowali ogólną zmianę formuły obliczania minimalnej sumy wynagrodzeń.

Kodeks Pracy twierdzi, że minimalna pensja może być opłacana tylko za pracę niewykwalifikowaną.

Według wstępnych szacunków, zwiększenie minimalnego wynagrodzenia w budżecie państwa wymagałoby ok. 15 mln euro.