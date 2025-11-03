Do 2027 roku na litewskich drogach pojawi się ponad 10 wag dla ciężarówek

Według spółki projekt dopiero się rozpoczyna, a kolejne analizy będą dotyczyć dokładnych lokalizacji, w których systemy zostaną zainstalowane.

„W przyszłym roku zaplanowane jest wdrożenie pierwszego etapu projektu – na ponad 10 lokalizacjach na głównych drogach, gdzie występuje największy ruch ciężarówek. Planowane jest przeprowadzenie tego zakupu (…) i w ten sposób zainstalowanie wag, które umożliwią nam kontrolowanie i zapobieganie przeładowaniu ciężarówek” – powiedział Martynas Gedaminskas, dyrektor generalny „Via Lietuva”. „Naszym głównym celem jest poprawa stanu dróg. Liczymy na zmniejszenie liczby nieodpowiedzialnych przewoźników, którzy nie przestrzegają maksymalnych dopuszczalnych norm wagowych, co powoduje zniszczenie nawierzchni i stwarza zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale i dla innych uczestników ruchu” – dodał.

Spółka „Via Lietuva” obiecuje ujawnienie konkretnych lokalizacji, gdzie zainstalowane zostaną systemy wagowe, po zakończeniu analizy potencjalnych miejsc. Na projekt firma zaplanowała przeznaczyć 6 milionów euro w przyszłym roku.

Minister transportu i komunikacji Litwy Juras Taminskas stwierdził, że wagi do ciężkiego transportu to „bardzo skuteczne narzędzie” w kontrolowaniu jakości dróg. Według niego, powinny one zostać zainstalowane na odcinku czteropasmowej autostrady „Via Baltica” między Kownem a granicą z Łotwą, która ma zostać ukończona do 2033 roku.

Komentując uwagi konserwatysty i byłego ministra ochrony kraju Arvydasa Anušauskasa, który zauważył, że w wyniku nadużyć ze strony przewoźników na nowym odcinku „Via Baltica” od granicy z Polską do Kowna już widoczne są koleiny, minister odpowiedział, że nie wie, dlaczego taki system nie został zainstalowany na tym odcinku.

„W okolicach Kłajpedy mamy wagi (…), ale nie mamy ich w innych miejscach. Naprawdę nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego nie zostały one zainstalowane przy projektowaniu „Via Baltica” od strony Polski. (…) Zrobiono, jak zrobiono. Kontynuując projekt „Via Baltica” od Kaunasa do Łotwy, w projekcie zostaną uwzględnione wagi” – powiedział minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas.

Według „Via Lietuva”, obecnie w kraju funkcjonują dwa takie systemy – na autostradzie Kowno–Kłajpeda oraz na drodze między Kownem z Jeziorasami.

„Via Lietuva” informuje, że systemy ważenia składają się z czujników zamontowanych na drodze i w jej pobliżu, które wykrywają ciężarówkę i na podstawie siły nacisku na koła określają obciążenie osi i całkowitą wagę pojazdu. Jeśli system wykryje, że ciężarówka przekroczyła dopuszczalną wagę, dane są przesyłane do rejestru wykroczeń administracyjnych.