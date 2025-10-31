Do 2 tys. ciężarówek utknęło na Białorusi

Rząd: kierowcy powinni wrócić w ramach wyjątków

– „Sprawa została omówiona, bo mamy kilkaset ciężarówek, które utknęły, a wyjątki powinny pozwolić znacznej części wrócić. Na poziomie technicznym weryfikujemy, czy wszystko jest zgodne z przepisami, by litewskie ciężarówki mogły wjechać do kraju” – powiedział po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego doradca premier Ignas Dobrovolskas.

Doprecyzował, że rządowa uchwała o zamknięciu granicy przewiduje wyjątki dla obywateli Litwy oraz cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt.

– „Ta procedura powinna działać i kierowcy ciężarówek powinni być wpuszczani. Jeżeli jednak w praktyce nie działa, MSW i MSZ otrzymały zadanie dopracowania zasad i rozwiązania problemu” – dodał.

„Linava”: Białoruś blokuje wyjazd pustych i z ładunkami niebiałoruskimi

Wiceprezes Krajowego Związku Przewoźników Samochodowych „Linava”, Olegas Tarasovas, przekazał, że białoruskie służby zaczęły stosować środki odwetowe.

– „Białoruski urząd celny wydaje decyzje przedłużające wymóg wyjazdu w ciągu 30 dni, ale ani kierowcy, ani ciężarówki, ani naczepy nie są wypuszczane. Wyjazd umożliwia się jedynie tym, którzy załadowali białoruskie towary; puste pojazdy oraz przewożące ładunki innych państw nie są wypuszczane” – powiedział.

– „Zapewne będzie to przedłużane, dopóki Litwa nie otworzy granicy” – dodał.

Według „Linavy”, wszyscy uwięzieni po stronie białoruskiej kierowcy to obywatele Litwy lub osoby z prawem pobytu w kraju. Organizacja w czwartek wezwała rząd i przedstawicieli biznesu do pilnego wypracowania rozwiązań, ponieważ na granicy utknęło do 2 tys. ciężarówek.