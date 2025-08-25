Długotrwałe deszcze wyniszczyły uprawy: Rząd wprowadza stan wyjątkowy

Rząd Litwy zatwierdził wprowadzenie stanu wyjątkowego z powodu skutków długotrwałych opadów deszczu, które poważnie dotknęły sektor rolniczy. Dzięki tej decyzji rolnicy będą mogli liczyć na szereg ułatwień oraz mechanizmy rekompensaty strat.