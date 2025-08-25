Znad Wilii

Długotrwałe deszcze wyniszczyły uprawy: Rząd wprowadza stan wyjątkowy

Rząd Litwy zatwierdził wprowadzenie stanu wyjątkowego z powodu skutków długotrwałych opadów deszczu, które poważnie dotknęły sektor rolniczy. Dzięki tej decyzji rolnicy będą mogli liczyć na szereg ułatwień oraz mechanizmy rekompensaty strat.

zw.lt
fot. pexels.com

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało konkretne rozwiązania:

  • termin siewu poplonów przesunięto z 15 na 31 sierpnia, a okres ich utrzymania skrócono z 8 do 6 tygodni;
  • rolnicy, którzy w tym roku po raz pierwszy uczestniczą w ekosystemie „Przekształcanie gruntów ornych w łąki, ich utrzymanie i pielęgnacja”, będą mogli wysiać rośliny pastewne lub ich mieszankę do 31 sierpnia;
  • mieszanki roślin uprawianych na zielonym ugorze muszą być przyorane lub inaczej zagospodarowane do 15 września (dotąd obowiązywał termin 1 września);
  • zniesiono obowiązek porządkowania łąk w określonych terminach.

Więcej informacji o procedurze zgłaszania strat i zasadach uzyskania odszkodowania można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych samorządów.

