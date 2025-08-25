Długotrwałe deszcze wyniszczyły uprawy: Rząd wprowadza stan wyjątkowy

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało konkretne rozwiązania:
- termin siewu poplonów przesunięto z 15 na 31 sierpnia, a okres ich utrzymania skrócono z 8 do 6 tygodni;
- rolnicy, którzy w tym roku po raz pierwszy uczestniczą w ekosystemie „Przekształcanie gruntów ornych w łąki, ich utrzymanie i pielęgnacja”, będą mogli wysiać rośliny pastewne lub ich mieszankę do 31 sierpnia;
- mieszanki roślin uprawianych na zielonym ugorze muszą być przyorane lub inaczej zagospodarowane do 15 września (dotąd obowiązywał termin 1 września);
- zniesiono obowiązek porządkowania łąk w określonych terminach.
Więcej informacji o procedurze zgłaszania strat i zasadach uzyskania odszkodowania można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych samorządów.