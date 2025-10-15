Departament Migracji wstrzymuje przyjmowanie wniosków o pracę dla obcokrajowców

Według danych na rano 15 października, wykorzystano już 20,5 tys. kwot, a dodatkowe 4,46 tys. wniosków o wydanie pozwoleń na pobyt czasowy w celu pracy było w trakcie rozpatrywania, jak poinformował departament w środę.

Zgodnie z jego informacjami, po przekroczeniu ustalonego limitu liczby wykorzystanych jednostek kwoty i liczby wniosków, od 15 października Departament Migracji nie będzie przyjmował nowych wniosków o zatrudnianie obcokrajowców.

Departament zaznacza, że po wyczerpaniu kwoty, pozwolenie na pobyt czasowy na Litwie w celu pracy będzie mogło być wydane tylko wtedy, gdy wynagrodzenie obcokrajowca wyniesie co najmniej 1,2 średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (obecnie 2667,6 euro „na rękę”) lub gdy jego zawód znajdzie się na liście zawodów o wysokiej wartości dodanej, których brakuje na Litwie – z wynagrodzeniem co najmniej równym średniemu miesięcznemu brutto w kraju (obecnie 2223 euro).