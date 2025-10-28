Dariusz Zonenberg nowym prezesem „Orlen Lietuva”

„Dotychczasowy wiceprezes ds. technologii i inwestycji, Dariusz Zonenberg, obejmie funkcję zarówno dyrektora generalnego, jak i przewodniczącego rady nadzorczej „Orlen Lietuva” ” – czytamy w komunikacie spółki.

D. Zonenberg zastąpi Zbigniewa Paszkowicza, który kierował spółką i jej radą nadzorczą od listopada ubiegłego roku.

Nowy prezes zapowiedział, że szczególną uwagę poświęci budowie instalacji do głębokiej przeróbki ropy (tzw. „Bottom of the Barrel”).

„Zobowiązuję się do realizacji długoterminowej strategii „Orlen Lietuva”, opierając się na moim doświadczeniu zdobytym w pracy tutaj, na Litwie” – powiedział nowy prezes spółki „Orlen Lietuva”, Dariusz Zonenberg.

„Orlen Lietuva” to strategiczna firma w kraju i największy płatnik podatków, posiadająca rafinerię ropy naftowej w Mażeikiai, terminal naftowy w Būtinge oraz terminal kolejowy w Mockawie. Jest to jedyny rafiner w krajach bałtyckich, zatrudniający ponad 1500 pracowników.

Obecnie firma realizuje wartą około 1 miliard euro modernizację rafinerii w Możejkach, mającą na celu efektywniejsze przetwarzanie ropy. Projekt ten ma zostać zakończony w przyszłym roku, choć pierwotnie planowano jego zakończenie na wrzesień tego roku.

Grupa „Orlen” działa na rynkach 10 krajów: w Polsce, Czechach, Niemczech, Litwie, Słowacji, Węgrzech, Austrii, Kanadzie, Norwegii i Pakistanie.