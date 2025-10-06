„Czysta woda dla każdego”: wspólny projekt transgraniczny

Cele i zakres przedsięwzięcia

Projekt skupia się na dwóch filarach:

redukcja zanieczyszczeń i poprawa jakości wody,

edukacja ekologiczna mieszkańców (w tym młodzieży) w obszarze ochrony zasobów wodnych.

Partner techniczny, spółka Tvarkyba, odpowiada za działania zarówno infrastrukturalne, jak i edukacyjne. Wśród zaplanowanych zadań znajdują się m.in.:

konferencja otwierająca projekt;

zakup nowoczesnego samochodu asenizacyjnego (cysterna 10 000 l) do odbioru nieczystości ciekłych;

zakup pojazdu specjalistycznego z wyposażeniem hydrodynamicznym do usuwania zatorów w systemach wodno-kanalizacyjnych;

warsztaty ekologiczne dla 30 uczniów z Polski i Litwy, pokazujące wpływ zanieczyszczeń na „życie w kropli wody”;

piknik ekologiczny ze stoiskami edukacyjnymi (m.in. o tym, czego nie wrzucać do kanalizacji, jak ograniczać zużycie wody i wykorzystywać deszczówkę w gospodarstwie domowym);

współpraca przy opracowaniu metodologii przekształcania nieczynnych szamb w zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej na potrzeby gospodarcze.

Budżet i finansowanie

Łączna wartość projektu wynosi 1 802 300,89 euro, z czego 1 441 840,71 euro stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Budżet spółki Tvarkyba to 613 587,64 euro, w tym 490 870,11 euro pochodzi z dofinansowania.

Oczekiwane korzyści

Realizacja projektu to inwestycja nie tylko w infrastrukturę, lecz przede wszystkim w zdrowie i przyszłość mieszkańców. Wspólne działania gminy Suwałki i Rejonu Solecznickiego mają przełożyć się na skuteczniejsze oczyszczanie wód, ograniczenie źródeł zanieczyszczeń oraz wzrost świadomości ekologicznej lokalnych społeczności.