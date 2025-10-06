Znad Wilii

„Czysta woda dla każdego”: wspólny projekt transgraniczny

23 września br. w Suwałkach odbyło się spotkanie grup roboczych projektu „Czysta woda dla każdego”, realizowanego przez gminę Suwałki we współpracy z Rejonem Solecznickim oraz spółką Tvarkyba. Inicjatywa odpowiada na współczesne wyzwania klimatyczne i rosnącą świadomość ekologiczną, koncentrując się na ograniczeniu zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych, poprawie jakości wody pitnej oraz edukacji ekologicznej mieszkańców – zwłaszcza młodzieży – w dorzeczu Niemna.

salcininkai.lt
fot. salcininkai.lt

Cele i zakres przedsięwzięcia

Projekt skupia się na dwóch filarach:

  • redukcja zanieczyszczeń i poprawa jakości wody,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców (w tym młodzieży) w obszarze ochrony zasobów wodnych.

Partner techniczny, spółka Tvarkyba, odpowiada za działania zarówno infrastrukturalne, jak i edukacyjne. Wśród zaplanowanych zadań znajdują się m.in.:

  • konferencja otwierająca projekt;
  • zakup nowoczesnego samochodu asenizacyjnego (cysterna 10 000 l) do odbioru nieczystości ciekłych;
  • zakup pojazdu specjalistycznego z wyposażeniem hydrodynamicznym do usuwania zatorów w systemach wodno-kanalizacyjnych;
  • warsztaty ekologiczne dla 30 uczniów z Polski i Litwy, pokazujące wpływ zanieczyszczeń na „życie w kropli wody”;
  • piknik ekologiczny ze stoiskami edukacyjnymi (m.in. o tym, czego nie wrzucać do kanalizacji, jak ograniczać zużycie wody i wykorzystywać deszczówkę w gospodarstwie domowym);
  • współpraca przy opracowaniu metodologii przekształcania nieczynnych szamb w zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej na potrzeby gospodarcze.

Budżet i finansowanie

Łączna wartość projektu wynosi 1 802 300,89 euro, z czego 1 441 840,71 euro stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Budżet spółki Tvarkyba to 613 587,64 euro, w tym 490 870,11 euro pochodzi z dofinansowania.

Oczekiwane korzyści

Realizacja projektu to inwestycja nie tylko w infrastrukturę, lecz przede wszystkim w zdrowie i przyszłość mieszkańców. Wspólne działania gminy Suwałki i Rejonu Solecznickiego mają przełożyć się na skuteczniejsze oczyszczanie wód, ograniczenie źródeł zanieczyszczeń oraz wzrost świadomości ekologicznej lokalnych społeczności.

