Czy banki powinny płacić więcej? Trwa spór o przedłużenie podatku solidarnościowego

– Stabilność systemu podatkowego to jeden z kluczowych filarów stabilności instytucjonalnej. Jeśli państwo wprowadza jakiś podatek jako tymczasowy i nagle go nie znosi, powołując się na nieokreśloną przyszłość, tworzy to niestabilne otoczenie, co nikomu nie służy – powiedział Černiauskas.