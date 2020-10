Według Austinskasa obecnie nie ma wzmożonych kontroli na granicy z Białorusią. Kierowcy tirów nie są wysyłani do urzędu ceł w Minsku. Jednak cześć przewoźników w celu uniknięcia ryzyka kieruje samochody przez Rosje. Co prawda, jak powiedział prezes „Linavy”, w poniedziałek kolejki na granicy Łotwy i Rosji się zmniejszyły. W ubiegłym tygodniu na granicy było do 360 tirów.