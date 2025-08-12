Coraz więcej mieszkańców Litwy uważa się za przedstawicieli klasy średniej

Jak podkreśla kierowniczka Instytutu Finansów „Swedbank” Jūratė Cvilikienė, poprawa samooceny finansowej mieszkańców jest efektem korzystnych warunków gospodarczych – spadających stóp procentowych, rosnących wynagrodzeń i umiarkowanej inflacji.

Struktura klasowa i ocena dochodów



Wśród badanych 33 proc. określa się jako przedstawiciele niższej klasy średniej, 6 proc. – wyższej klasy średniej, a tyle samo (6 proc.) – jako osoby ubogie lub żyjące w niedostatku. Za elitę uważa się jedynie 0,4 proc. mieszkańców.

Średnia ocena satysfakcji z dochodów w skali 1–10 wyniosła 5,8 punktu. Pełne zadowolenie z dochodów deklaruje 8 proc. respondentów, natomiast 10 proc. stwierdza, że ich dochody w ogóle ich nie satysfakcjonują. Wśród osób identyfikujących się z klasą średnią oceny są wyższe – najczęściej 7–8 punktów. Ponad połowa badanych (52 proc.) twierdzi, że pieniędzy wystarcza im na podstawowe potrzeby, natomiast na większe wydatki muszą oszczędzać.

Jakie dochody dałyby poczucie życia w godnych warunkach?



Według badania, aby czuć się komfortowo, przedstawiciele klasy średniej powinni otrzymywać o 51 proc. wyższe dochody. W przypadku wyższej klasy średniej i elity wymagana podwyżka to średnio 32 proc., dla niższej klasy średniej – 62 proc., a dla osób ubogich – aż 91 proc.

Oszczędzanie i inwestycje



Ponad połowa (55 proc.) mieszkańców gromadzi oszczędności na emeryturę, a 24 proc. planuje to robić. Wolne środki w różnym stopniu inwestuje 51 proc. respondentów.

Najczęściej wybierane formy inwestowania to:

nieruchomości – 24 proc.,

inwestycyjne ubezpieczenie na życie – 17 proc.,

fundusze emerytalne III filaru – 13 proc.

Rzadziej inwestuje się w instrumenty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne lub ETF (8 proc.) czy akcje (7 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19–29 czerwca 2025 r. przez spółkę „Spinter tyrimai” na zlecenie Instytutu Finansów „Swedbank”. Wzięło w nim udział 1019 mieszkańców Litwy w wieku 18–75 lat.