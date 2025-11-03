Chętni do pracy przed świętami poszukiwani!

„Poszukujemy pracowników do sprzedaży w świątecznym miasteczku” – mówi Vaiva Daugėlienė, dyrektor firmy „Širvintos verslui ir laisvalaikiui”, która szuka osób do pracy przy sprzedaży kawy, herbaty, gofrów i słodyczy. „Trudno jest znaleźć pracowników, ale mamy jeszcze trochę czasu”, dodała.

Natomiast Gintaras Balčiūnas, dyrektor firmy „Agapics”, która sprzedaje kartki świąteczne, akcesoria prezentowe i inne świąteczne produkty, podkreśla, że okres świąteczny wiąże się z większym zapotrzebowaniem na pracowników, aby zaspokoić rosnącą sprzedaż.

„Poszukujemy 9–10 pracowników, którzy pomogą w uzupełnianiu i układaniu towaru w naszych punktach sprzedaży w centrach handlowych” – powiedział G. Balčiūnas. „Znalezienie pracowników na okres świąteczny nie jest łatwe, ponieważ głównie zatrudniają się młodsze osoby – studenci i uczniowie, którzy mają czas dopiero po zajęciach” – dodał.

Z kolei Auksė Vaičaitienė, szefowa firmy „Turgaunykas” w Kybartach, szuka 4-6 pracowników do przygotowywania prezentów świątecznych.

„Jest ogromne zainteresowanie tą ofertą, nawet nie sprawdzając jeszcze CV, widzę, że około 20-30 osób już aplikowało na to stanowisko”, powiedziała A. Vaičaitienė. „Będziemy pakować produkty spożywcze do prezentów: kartonowe pudełka, ozdoby naturalne – pomarańcze, żołędzie, szyszki. Wszystko robimy ręcznie, żeby było autentyczne i piękne” – dodała.

Litewska Służba Zatrudnienia: Wzrost ofert pracy

Jurgita Zemblytė, kierownik Wydziału Monitorowania i Analiz w Litewskiej Służbie Zatrudnienia, podała, że od września pracodawcy zaczęli intensywnie szukać pracowników na okres świąteczny, publikując około 30 ofert pracy, a do połowy października ich liczba wzrosła do ponad 100.

„Poszukiwani są pracownicy do pakowania i dekorowania prezentów, przycinania gałązek choinkowych, składania pudełek, obsługi klientów na jarmarkach świątecznych” – powiedziała J. Zemblytė.

Dodała, że ofert pracy jest w tym roku nieco mniej niż w ubiegłym roku, ale osoby aktywnie poszukujące pracy mają w czym wybierać.

Dane Litewskiej Służby Zatrudnienia pokazują, że w wrześniu pracodawcy poszukiwali pracowników w 4 tys. firm – o 5,3% więcej niż w sierpniu (3,8 tys. firm), a liczba ogłoszeń o pracy wyniosła 15,8 tys. – o 6,8% więcej niż w ostatnim miesiącu lata (14,8 tys. ofert).