Ceny paliw w krajach bałtyckich: wzrost na Litwie i Łotwie, spadek w Estonii

Najtańsza benzyna popularnej marki i najdroższy diesel – na Litwie, a najtańszy diesel i najdroższa benzyna – w Estonii.

Średnia cena litra benzyny 95 w stacjach „Circle K” w Wilnie wzrosła w ciągu tygodnia z 1,509 do 1,529 euro, w Rydze – z 1,464 do 1,554 euro, a w Tallinnie spadła z 1,579 euro do 1,569 euro.

Litr benzyny 98 w dniu 2 maja kosztował średnio odpowiednio 1,628 euro, 1,614 euro i 1,619 euro.

Średnia cena litra diesla w ciągu tygodnia wzrosła w stolicach Litwy i Łotwy odpowiednio z 1,509 do 1,529 euro oraz z 1,414 do 1,494 euro, natomiast w Estonii spadła z 1,500 do 1,409 euro.