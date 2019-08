Ceny na elektryczność wciąż spadają

vdu

W ubiegłym tygodniu, w porównaniu do poprzedniego, cena na energię elektryczną na Litwie, Łotwie i Estonii spadła średnio o 2 proc. Na Litwie i Łotwie taka suma stanowiła 49,76 EUR / MWh, a w Estonii – 49,23 EUR / MWh. Ogółem ceny energii elektrycznej, według danych giełdy „Nord Pool”, spadły o 6 proc., czyli do 37,37 € / MWh.

Według ekspertów „Elektrum Lietuva”, zmiany cen były spowodowane znacznym wzrostem ilości produkcji przygotowanej w elektrowniach wiatrowych oraz spadającymi cenami surowców wykorzystywanych do tworzenia energii elektrycznej.

W dniach 5-11 sierpnia zużycie energii elektrycznej w krajach bałtyckich wzrosło o 2 proc. – do 482 GWh. Na Łotwie wskaźnik ten wzrósł o 2 proc. do 129 GWh., w Estonii – 3 proc. do 138 GWh. W tym czasie zużycie energii elektrycznej na Litwie pozostało takie samo w porównaniu do ubiegłego tygodnia i wynosiło 215 GWh.

W ubiegłym tygodniu produkcja energii elektrycznej w krajach bałtyckich wzrosła o 19 proc. – do 265 GWh. Największy wzrost produkcji – nawet 33 proc. – odnotowano w Estonii. W taki sposób ilość produkowanej energii elektrycznej w Estonii zwiększyła się o 89 GWh w ciągu tygodnia. Na Łotwie produkcja wzrosła o 27 proc., a na Litwie – o 4 proc.

W ciągu tygodnia wszystkie trzy kraje bałtyckie razem wyprodukowały 55 proc. potrzebowanego przez gospodarki państw prądu. Dla Litwy to stanowi 28 proc., dla Łotwy – 89 proc., a dla Estonii – 64 proc. od ilości potrzebowanej ilości energii elektrycznej.