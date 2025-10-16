Budżet Litwy 2026

– W tym roku obserwujemy szybki wzrost dochodów we wszystkich budżetach, co pozwala zwiększać wybrane wydatki i zapewnić konsekwentny rozwój kraju oraz finansowanie obrony – powiedział minister finansów Kristupas Vaitiekūnas.

Priorytetami rządu są: polityka społeczna, obrona, infrastruktura i stabilność fiskalna.

Dochody, wydatki i „Sodra”

Dochody budżetu państwa (z funduszami UE): 21 mld euro (+16,8 proc. r/r).

Wydatki budżetu państwa: 27,5 mld euro (+18,9 proc. r/r).

Wydatki netto państwa: +5,2 proc.

Efekt zmian podatkowych przyjętych w 2025 r.: w 2026 r. +278,5 mln euro po stronie dochodów.

Rząd zatwierdził także nadwyżkowy projekt budżetu „Sodry” na 2026 r.:

Dochody: 10,252 mld euro (+15,3 proc.), wydatki: 8,788 mld euro (+10,9 proc.).

Nadwyżka funduszu: 1,463 mld euro (bez odsetek z rezerwy i środków wracających z II filara – 819 mln euro).

Na emerytury przewidziano 6,931 mld euro (+12,6 proc.). Średnia emerytura: 750 euro (+80 euro; +12 proc.), a dla osób z wymaganym stażem – 810 euro (+90 euro; +12,5 proc.).

Współczynnik indeksacji emerytur: 1,0987 (9,87 proc.), dodatkowo 90 mln euro na uzupełniające indeksowanie części indywidualnej.

Relacja średniej emerytury do średniego wynagrodzenia: 47,4 proc.

Prognozowana liczba emerytów: ok. 640 tys. (+1,1 proc. r/r).

Wydatki na zasiłki chorobowe, rodzicielskie i opiekę nad dzieckiem oraz na ubezpieczenie od bezrobocia – wzrosną (m.in. średni zasiłek dla bezrobotnych do 545 euro, +4,4 proc.).

Na koniec 2026 r. rezerwa „Sodry”: 3,783 mld euro.

Planowane ujednolicenie podstawy składek dla samozatrudnionych (od 90 proc. dochodu opodatkowanego): ok. 6 tys. osób, dodatkowe wpływy ok. 7 mln euro rocznie.

Rekordowe finansowanie obrony

W projekcie na 2026 r. na obronę przewidziano 4,79 mld euro (5,38 proc. PKB). Około 700 mln euro ma pochodzić z Państwowego Funduszu Ochrony, stworzonego w 2024 r. do finansowania konkretnych potrzeb obronnych. Rząd utrzymuje, że poziom finansowania pozwoli do 2030 r. w pełni rozwinąć dywizję litewskiej armii oraz przyjąć niemiecką brygadę w 2027 r.

Płace w sektorze publicznym i baza wynagrodzeń

Na wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym przewidziano dodatkowe 438,4 mln euro:

Nauczyciele, pracownicy uczelni i trenerzy sportowi – 148,8 mln euro.

Pracownicy ochrony zdrowia – 148 mln euro

(w tym: rezydenci +12,6 proc.; średnio +313 euro „na rękę”; pielęgniarki +8 proc. ~+127 euro; lekarze +3 proc. ~+103 euro). Funkcjonariusze służb mundurowych (strażacy, policja, Służba Więzienna, Służba Probacyjna, celnicy) – +24,1 mln euro.

Kultura i instytucje artystyczne – +12 mln euro.

Pozostali pracownicy sektora publicznego – +5 proc.

Rząd poparł także wniosek Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy o zwiększenie bazowej kwoty wynagrodzeń w sektorze publicznym o 12,6 euro (+0,7 proc.) – do 1 798 euro. Zmiana obejmie ponad 200 tys. osób (m.in. pracowników instytucji budżetowych, urzędników państwowych, funkcjonariuszy, polityków, sędziów, żołnierzy) i będzie kosztowała 48,9 mln euro rocznie. Odpowiednie zapisy zawiera krajowa umowa zbiorowa; zastrzeżono, że baza nie wzrośnie w razie istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej.

Płaca minimalna i stawka godzinowa w górę

Rząd zatwierdził podniesienie płacy minimalnej (MMA) od 2026 r. o 115 euro (+11,1 proc.) – do 1 153 euro brutto. Najniżej zarabiający „na rękę” otrzymają średnio o ok. 59 euro więcej, czyli ok. 836 euro. Relacja MMA do średniego wynagrodzenia (VDU) wyniesie 47,7 proc.

Minimalna stawka godzinowa (MVA) wzrośnie o 0,70 euro (+11,1 proc.) – do 7,05 euro.

Resort rekomenduje partnerom społecznym wyższe progi MMA/MVA w układach zbiorowych. Według szacunków, koszt podniesienia MMA to ok. 43,6 mln euro (w tym 38 mln euro na wynagrodzenia niewykwalifikowanych pracowników w sektorze budżetowym oraz 5,6 mln euro na inne potrzeby, m.in. ubezpieczenie społeczne twórców i osób ubezpieczanych ze środków państwa). W lipcu ok. 120,6 tys. osób otrzymywało MMA lub mniej, w instytucjach budżetowych – ok. 13,2 tys.

– Tak rozwiązuje się problem ubóstwa i jego ograniczania. To ważne, bo różnica między najmniej i najlepiej zarabiającymi jest u nas bardzo duża – podkreśliła minister opieki społecznej i pracy Jūratė Zailskienė.

Infrastruktura i samorządy

Na drogi w 2026 r. przewidziano 815,5 mln euro (nieco więcej niż w 2025 r.), z możliwością dodatkowego finansowania. Program Utrzymania i Rozwoju Dróg (KPPP) otrzyma 436,6 mln euro (mniej niż 563,4 mln euro w 2025 r.). Dla dróg samorządowych w ramach KPPP zaplanowano 206,4 mln euro. Z funduszy UE na drogi trafi 200,1 mln euro, w tym 99,6 mln euro na mobilność wojskową.

Państwowy Fundusz Dróg w pierwszym roku działania dysponowałby 178,8 mln euro; od 2027 r. zasili go system e-tollingu dla ciężkich pojazdów (ok. 200 mln euro rocznie). Organizacja „Lietuvos keliai” ostrzega, że mniejsze środki KPPP mogą oznaczać realny spadek finansowania dróg i mostów wobec 2025 r.

Dochody samorządów w 2026 r. mają wzrosnąć o 10,4 proc. – do ponad 7 mld euro.

Świadczenia rodzinne

Jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka ma wzrosnąć do 1 036 euro (z 770 euro), a świadczenie na utrzymanie dziecka (w razie niepłacenia alimentów) – z 126 do 185 euro miesięcznie. Rząd proponuje szybszą indeksację różnych świadczeń społecznych (w tym „pieniędzy na dziecko”); średnio wzrosną one o 5,4 proc.

Projekty budżetowe rząd przekaże Sejmowi do 17 października; co do zasady uchwalenie następuje w grudniu.