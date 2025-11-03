Białoruś zakazuje ruchu ciężarówek i naczep z Polski i Litwy do 2027 r.

Rząd w Mińsku przedstawia decyzję jako odpowiedź na działania Polski i Litwy — czasowe zamknięcia przejść granicznych i środki bezpieczeństwa po incydentach z balonami wykorzystywanymi do przemytu, które zakłócały pracę litewskich lotnisk oraz ruch na granicy. Wilno w ubiegłym tygodniu zapowiedziało utrzymanie ograniczeń na przejściach z Białorusią, wskazując na „hybrydowe” działania reżimu w Mińsku.

Jak podaje białoruska strona rządowa i prorządowe media, stosowny akt (rozporządzenie Rady Ministrów z 31 października, nr 599) wprowadza systemowe ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych z UE na terytorium Białorusi; w przypadku pojazdów litewskiej rejestracji dodatkowo ogranicza ich ruch do odcinka granicy białorusko-litewskiej.

Z zakazu przewidziano wyjątki, m.in. dla przewozów pocztowych i humanitarnych, transportu żywych zwierząt, wyrobów medycznych, surowców do produkcji leków weterynaryjnych, krwi, narządów i tkanek ludzkich. Zwolnione są również puste pojazdy i przyczepy wracające do Unii Europejskiej po rozładunku.