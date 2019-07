Bezpłatne e-wizy także do Sankt Petersburga

vdu

Władimir Putin podpisał dokument rozszerzający możliwość korzystania z wizy elektronicznej w Sankt Petersburgu i jego okolicy. E-wiza będzie bezpłatna i pozwoli turystom na pobyt w Rosji przez osiem dni. Zdaniem Aleksandra Biegłowa, gubernatora Petersburga, przyczyni się to do rozwoju turystyki w regionie.

Aby otrzymać wizę elektroniczną, trzeba będzie wypełnić formularz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Należy to zrobić co najmniej cztery dni przed planowanym przyjazdem. Przy wypełnianiu formularza będzie wymagane także zdjęcie.

https://evisa.kdmid.ru/en-US/Home/Index

Po sprawdzeniu formularza informacja zostanie przesłana do punktów kontroli granicznej. O przyznaniu wizy elektronicznej wnioskodawca zostanie poinformowany nie później niż po upływie czterech dni.

Fot. Joanna Bożerodska

Obywatel ubiegający się o wizę otrzyma numer identyfikacyjny, który podczas przekraczania granicy będzie musiał przedstawić razem z paszportem.

Jak czytamy w dekrecie, lista krajów, których obywatele będą mogli aplikować o elektroniczne wizy do Sankt Petersburga, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Prawdopodobnie będzie to ta sama grupa państw, które objęto dostępem do elektronicznych wiz do Obwodu Kaliningradzkiego – czyli w tym gronie powinni znaleźć się także mieszkańcy Litwy.