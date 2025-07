Barometr zatrudnienia rośnie – litewski rynek pracy z pozytywnymi prognozami

Wzrost odnotowano zarówno w komponencie dotyczącym bezrobocia, który wzrósł o 0,6 pkt do 101,3, jak i w komponencie zatrudnienia – o 1,7 pkt do poziomu 101,7. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach prognozowana jest umiarkowana poprawa sytuacji na litewskim rynku pracy.

„Na Litwie oczekuje się niewielkiej poprawy sytuacji w ciągu najbliższych trzech miesięcy” – poda Litewska Służba Zatrudnienia.

W całej Europie barometr tylko nieznacznie wzrósł – o 0,1 pkt do 99,7 pkt, pozostając w okolicach poziomu neutralnego.

„Chociaż w niektórych krajach obserwujemy wahania rynku pracy, na razie nie odnotowujemy wyraźnych zmian” – komentuje Enzo Weber, dyrektor ds. prognoz w Niemieckim Instytucie Badań Zatrudnienia (IAB).

Barometr rynku pracy to wskaźnik oparty na comiesięcznych ankietach przesyłanych przez 16 narodowych i regionalnych służb zatrudnienia w Europie. Badanie prowadzone jest wspólnie przez lokalne urzędy pracy i instytut IAB od czerwca 2018 roku.

Skala barometru obejmuje wartości od 90 (bardzo słaba sytuacja na rynku pracy) do 110 (bardzo dobra sytuacja).