Banki zwiększają limity płatności bezdotykowych

Placówki finansowe podpisały memorandum o podniesieniu limitu płatności zbliżeniowych do 50 euro.

„Do tej pory z płatności zbliżeniowych można było korzystać podczas zakupów do 25 euro. Epidemia koronawirusa zmusiła nas jednak do maksymalnego ograniczania kontaktów dotykowych. Takimi są również płatności, zarówno te gotówkowe jak za pomocą karty. Banki wychodząc naprzeciw zaleceniom WHO zwiększają limity płatności bez podawania numeru PIN” – czytamy w komunikacie banków.

Pod memorandum pospisały się banki Luminor, AB SEB, Swedbank, Citadelė, Šiaulių bankas ir UAB Revolut Payments.