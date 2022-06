Bank Litwy prognozuje wzrost PKB o 2,1 %

„Na gospodarkę Litwy największy wpływ będzie miała wojna Rosji z Ukrainą, jej przebieg oraz koniec. Także sposoby zarządzania globalną pandemią. Charakter tych czynników sprawia, że perspektywy gospodarcze są otoczone skrajną niepewnością. Bilans ryzyka jest ujemny. Oznacza to, że prognozy rozwoju gospodarczego mogą ulec obniżeniu” – powiedział w piątek Gediminas Šimkus, prezes Banku Litwy, przedstawiając scenariusz rozwoju gospodarczego kraju.

Po tym, jak była prezydent kraju Dalia Grybauskaitė ostrzegła, że ze względu na pogarszające się prognozy gospodarcze na Litwie jesienią kryzys gospodarczy może nadejść, G. Šimkus mówi, że recesji można uniknąć.

„Nie widzę w planach politycznych tego, że należy brać pod uwagę pogarszającą się geopolityczną sytuację gospodarczą. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że światowa gospodarka przejdzie od teorii stagflacji do recesji i odczujemy to już jesienią lub zimą, co oznacza, że ​​kryzys gospodarczy na Litwie może nastąpić za 2-3 miesiące” – powiedziała D. Grybauskaitė dziennikarzom w Sejmie.

G. Šimkus zaznaczył jednak, że litewska gospodarka nie wygląda w tej chwili źle. Podkreśla, że nie ma też oznak spowolnienia na rynku pracy.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy osiągnął w 2008 r. rekordowy poziom 2%, a płace rosną w dużym tempie, zwiększają się nawet o dwie cyfry.

Płace wzrosną w tym roku średnio o 11,9 proc. Według LB takie zmiany powoduje zmniejszone aż o 6,3% bezrobocie i wysokie zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Główne wskaźniki prognostyczne Banku Litwy w 2022 r.:

Wzrost BKP – 2,1%

Stopa bezrobocia – 7,3%

Wzrost płacy – 11,9%

Inflacja – 15,2%