Bank Litwy popiera zmiany podatkowe: mniej ulg, więcej sprawiedliwości i wsparcia dla obronności

– Pozytywnie oceniamy propozycję zwiększenia powszechności podatku od nieruchomości, przy zachowaniu progresywnych, lecz umiarkowanych stawek – powiedział Šimkus na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Dodał, że Bank Litwy pozytywnie postrzega także ograniczanie kosztownych ulg budżetowych, co wcześniej sam instytucja rekomendowała jako sposób na sfinansowanie rosnących wydatków obronnych.

„Nie tylko dla wojska – chodzi o całościowe zwiększenie sprawiedliwości”

Prezes LB zauważył, że zmiany w opodatkowaniu dochodów mają zmniejszyć istniejące nierówności, które dotychczas prowadziły do sytuacji określanych często mianem „podatkowego zoo”.

– To krok w stronę ograniczenia różnic w opodatkowaniu dochodów, które tworzą nieuzasadnione przywileje. Nie chcę używać określenia „folwark zwierzęcy”, ale problem jest realny – podkreślił Šimkus.

Odnosząc się do planowanego 36-procentowego progu w podatku dochodowym od osób fizycznych (GPM), zaznaczył, że to decyzja należąca do polityków, jednak sama progresja podatkowa nie budzi zastrzeżeń.

Słodziki, VAT i nieruchomości – jak zmienią się podatki?

Bank Litwy popiera również wprowadzenie podatku akcyzowego na napoje słodzone, wskazując, że takie rozwiązania stosowane są także w innych krajach, m.in. w celu promowania zdrowszego stylu życia. Jak zaznaczył Šimkus, nie wszystkie zmiany podatkowe muszą być bezpośrednio związane z finansowaniem obronności – ważne jest ogólne zwiększenie przychodów państwa i ich sprawiedliwe rozdysponowanie.

Zgodnie z propozycjami resortu finansów, nowy model podatku od nieruchomości zakłada:

zwolnienie z opodatkowania do 40 tys. euro wartości nieruchomości na osobę (lub 80 tys. euro na dwóch współwłaścicieli),

dla rodzin z trójką lub więcej dzieci – próg wynosi 50 tys. euro na osobę lub 100 tys. euro na rodzinę,

stawki progresywne: 0,1% do 200 tys. euro, 0,2% do 400 tys., 0,5% do 600 tys., 1% powyżej tej wartości.

Obecnie próg opodatkowania zaczyna się od 150 tys. euro (200 tys. dla rodzin wielodzietnych), a stawki sięgają 2%.

Dodatkowo ministerstwo proponuje:

podwyższenie podstawowej stawki podatku VAT od ciepła, gorącej wody i drewna opałowego z 9% do 21%,

zmiany w ulgowych stawkach VAT – m.in. obniżenie VAT na książki z 9% do 5%, ale podwyższenie VAT dla usług hotelowych, transportu i wydarzeń kulturalnych z 9% do 12%,

zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych (pelno mokestis) z 15% do 17% oraz ulgowego do 7%,

objęcie 10% podatkiem wszystkich umów ubezpieczenia nie na życie, z wyjątkiem obowiązkowego OC kierowców.

Minister finansów Rimantas Šadžius w ubiegłym tygodniu podkreślał, że większość pracujących – szczególnie przedstawiciele klasy średniej – nie odczuje zmian w stawkach GPM.

Zdaniem prezesa Banku Litwy, to dobry moment na pogłębioną debatę publiczną: