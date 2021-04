AWPL-ZChR przyznano ponad 147 tys. euro państwowych dotacji

Najwięcej środków otrzymała partia Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD) – ponad 812 tys. euro.

Związek Chłopów i Zielonych (LVŽS) otrzymał ponad 518 tys. euro.

Do kasy Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) trafiła dotacja w wysokości ponad 399 tys. euro, Związku Liberałów – ponad 239 tys. euro , Partii Pracy – 226 tys. euro. Partia Wolności otrzymała ponad 149 tys. euro.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), której w ostanich wyborach do Sejmu nie udało się przekroczyć 5 proc. progu wyborczego, otrzymała ponad 147 tys. euro.

Litewska Socjaldemokratyczna Partia Pracy (LSDDP) – około 99 tys. euro, Partia „Wolność i Sprawiedliwość” – ponad 81 tys. euro.

Dotacje państwowe przyznawane są partiom, które spełniają ustawowe wymogi i zdobyły co najmniej 3 procent głosów wyborców w ostatnich wyborach sejmowych, do rad samorządowych i do Parlamentu Europejskich.

Środki przelewane są partiom dwa razy do roku – do 15 kwietnia i do 15 listopada każdego roku.

Tegoroczne dotacje wynoszą ponad 2,7 mln euro.