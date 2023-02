Arctech zwiększa niezależność energetyczną Litwy

Projekt będzie realizowany w Kretyndze na Litwie, gdzie zlokalizowany jest jeden z węzłów solarnych w kraju. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, kraj ten posiadał 148 MW mocy zainstalowanej elektrowni słonecznych na koniec 2020 roku, co oznacza, że jest on w dużym stopniu uzależniony od importu energii. Plan niezależności energetycznej do 2050 r. przewiduje wdrożenie na dużą skalę odnawialnych źródeł energii.

W lutym 2022 r. rząd litewski postanowił zwiększyć budżet na dofinansowania do instalacji solarnych o 35 mln euro po tym, jak na wcześniejszych etapach realizacji programu odnotowano znaczne sukcesy w sektorze gospodarstw domowych.

Od wejścia na rynek europejski w 2013 r. firma Arctech rozszerzyła swoją bazę klientów dzięki niezawodnym usługom i innowacjom technologicznym. W ostatnim czasie firma nawiązała obiecujące relacje z renomowanymi, międzynarodowymi partnerami w Europie takimi jak: Enel, Lightsource BP, Metka, EDF, Solek, Juwi i Baywa.

SkyLine to produkt 1P firmy Arctech o dużej zdolności adaptacji do warunków terenowych. SkyLine może funkcjonować na stokach północnych/południowych o kącie nachylenia do 20%. Wyposażony w funkcję inteligentnej kontroli opartą na sztucznej inteligencji system SkyLine od Arctech może znacznie zwiększyć moc wyjściową, skutecznie niwelując efekt zacienienia. Z kolei system śledzenia pozycji słońca zapewnia stabilną wydajność w trudnych warunkach pogodowych dzięki temu, że jego struktura została dostosowana w oparciu o dane uzyskane w badaniach z wykorzystaniem tunelu aerodynamicznego.

Jeszcze w 2017 r. firma Arctech pozyskała również ważny kontrakt na dostawę systemu śledzenia na potrzeby jednego z trzech projektów solarnych o mocy 50 MW, w ramach przetargu przeprowadzonego przez rząd hiszpański. Rozciągający się na 80,55 ha obszar realizacji projektu La Nava znajduje się pomiędzy miastami Almodóvar del Campo i Puertollano, w prowincji Ciudad Real (Hiszpania). Zakład korzysta z systemu śledzenia 2P SkySmart firmy Arctech i 147 378 modułów bifacjalnych. Jego eksploatacja na skalę komercyjną rozpoczęła się w 2019 r. Generuje on 90GWh energii elektrycznej rocznie i dostarcza wystarczająco dużo czystej energii, aby zasilić 36 tys. gospodarstw domowych, równoważąc 90 tys. ton emisji dwutlenku węgla (CO2) rocznie.