Anwil z Grupy PKN Orlen kontynuuje plan rozbudowy segmentu nawozów

Umowa na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji granulacji została zawarta z firmą z Tecnimont S.p.A., kompleksowym wykonawcą technologii EPC, należącym do włoskiej spółki Maire Tecnimont Group. To drugi z trzech najważniejszych kontraktów, jakie mają zostać podpisane w ramach strategicznego dla rozwoju chemicznej spółki projektu.

Pierwszą włocławska firma podpisała pod koniec kwietnia 2019 r. z firmą thyssenkrupp Industrial Solutions AG, która wybuduje instalacje kwasu azotowego o wydajności niemal 1 300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1 200 ton dziennie. 22 maja 2019 r. został wmurowany kamień węgielny pod tę część inwestycji.

Ostatnia umowa będzie dotyczyć budowy instalacji pomocniczych.

Instalacja granulacji będzie miała średnią wydajność na poziomie około 1500 ton na dobę

(w zależności od rodzaju nawozów) i pozwoli na równoczesną produkcję szerokiej gamy produktów różniących się głównie zawartością azotu i siarki.

ANWIL wybrał technologię granulacji mechanicznej, która umożliwi spółce poszerzenie asortymentu produktowego o saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

Uruchomienie przez ANWIL trzeciej instalacji nawozowej spowoduje zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych we włocławskiej spółce wynosi ok. 1,3 mld zł, a jej zakończenie planowane jest do połowy 2022 r. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA ANWIL S.A. może wzrosnąć o ok. 57 mln EUR rocznie.